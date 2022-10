Apple chính thức cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus

Năm nay, bản kế nhiệm iPhone 13 mini đã được thay thế bằng iPhone 14 Plus có màn hình 6,7 inch. Tuy nhiên, việc này không giúp làm tăng nhu cầu iPhone nói chung.

Màn hình 6,7 inch trên iPhone 14 Plus có cùng kích thước với màn hình của iPhone 14 Pro Max dù có chất lượng kém hơn. Thêm nữa, màn hình của iPhone 14 Plus chỉ có “tai thỏ” nhàm chán thay vì Dynamic Island mới lạ. Ngoài ra, chiếc iPhone Plus mới cũng không có thiết lập camera ngoạn mục như trong iPhone 14 Pro Max, không có tốc độ làm mới màn hình 120Hz.

iPhone 14 Pro Max (trái) và iPhone 14 Plus (phải).

Theo các chuyên gia, thời lượng pin vượt trội của iPhone 14 Plus (pin 4325mAh lớn hơn một chút so với pin 4323mAh của iPhone 14 Pro Max) và giá thấp hơn sẽ giúp chúng đạt được doanh số cao. Tuy nhiên, Apple đã gặp một số vấn đề về sản xuất, khiến thời gian lên kệ của máy bị trì hoãn đến ngày 7/10. Trong khi đó, 3 phiên bản iPhone 14 đã có mặt tại các cửa hàng vào ngày 16/9.

Theo Reuters, “Nhà Táo” đã quyết định cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus. Báo cáo cho rằng Apple đã yêu cầu một nhà cung cấp ở Trung Quốc ngừng sản xuất các thành phần cho iPhone 14 Plus. Vào cuối tháng 9, một báo cáo cũng cho thấy nhu cầu đối với dòng iPhone 14 ít hơn những gì công ty mong đợi.

Báo cáo cho biết thêm, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max “bán chạy” hơn 2 phiên bản còn lại nên “Táo Khuyết” đã quyết định chuyển một số dây chuyền sản xuất sang các mẫu iPhone Pro đắt tiền hơn.

iPhone 14 Plus chỉ là phiên bản iPhone 14 cỡ lớn.

Vào cuối tháng 9, nhiều báo cáo cho hay, công ty đã thay đổi mục tiêu sản xuất trong nửa cuối năm lên 90 triệu chiếc, tương đương với số lượng mẫu iPhone 13 được sản xuất trong nửa cuối năm 2021.

Một số vấn đề mà Apple đang gặp phải liên quan đến việc giảm nhu cầu về điện thoại thông minh nói chung. Công ty nghiên cứu Canalys cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường điện thoại thông minh đã giảm 9% trong quý 3/2022. Dự kiến, ​​nhu cầu smartphone sẽ còn yếu từ 6- 9 tháng tới.

Tất nhiên, các thông tin hiện tại mới chỉ là dự đoán. Mọi thứ sẽ được báo cáo chính xác khi Apple đưa ra báo cáo tài chính quý 3 vào ngày 27/10 tới.

Việc Apple cắt giảm sản lượng cùng với thị trường chung yếu đã đẩy giá cổ phiếu của công ty giảm nhẹ vào chiều hôm thứ 5.

