iPhone 14 Plus giảm giá hơn 6 triệu đồng sau 2 tuần ra mắt

Theo đó, cửa hàng trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc, JD.com, hiện đang giảm giá mạnh đối với tất cả các mẫu iPhone 14 Plus, với mức giá khởi điểm chỉ 829 USD (20,35 triệu đồng). Vào thời điểm sản phẩm này được phát hành (7/10), giá khởi điểm của máy là 1.080 USD (26,51 triệu đồng). Điều này có nghĩa iPhone 14 Plus đã giảm giá 250 USD (6,13 triệu đồng) trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi sản phẩm bắt đầu lên kệ.

Động thái này được cho là khá phù hợp với các tin đồn gần đây sau khi hai nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của Apple nói rằng công ty có trụ sở tại Cupertino đã cắt giảm việc sản xuất iPhone 14 Plus. Báo cáo nói thêm rằng Apple đã yêu cầu ít nhất một nhà sản xuất tại Trung Quốc ngừng sản xuất các linh kiện iPhone 14 Plus ngay lập tức. Hai nhà cung cấp linh kiện iPhone 14 Plus tại Trung Quốc cũng đang cắt giảm sản lượng lần lượt là 70% và 90%.

Các đánh giá mới đây từ GSMArena cho thấy, sau khi thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt, iPhone 14 Plus mới đã không cung cấp thời gian hoạt động trong một lần sạc lâu như kỳ vọng của người dùng. Thời lượng pin iPhone 14 Plus kém xa so với iPhone 13 Pro Max hàng đầu của năm ngoái.

Ban đầu, đó là một sản phẩm đầy hứa hẹn khi mang đến những điểm sáng của iPhone 14 Pro Max mà không tốn quá nhiều tiền. Kết hợp với GPU và thời lượng pin tốt hơn, iPhone 14 Plus hứa hẹn mang đến khả năng chơi game ấn tượng.

Tuy nhiên, việc Apple trì hoãn phát hành bản Plus đã không mang lại lợi ích cho công ty khi mà mọi người bắt đầu mở iPhone 14 và phát hiện ra nó không thực sự cung cấp nhiều hơn thế hệ trước, và tất nhiên bản Plus cũng vậy. Hơn nữa, trì hoãn phát hành đã làm mất đi sức hấp dẫn ban đầu của iPhone 14 Plus.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-plus-giam-gia-hon-6-trieu-dong-sau-2-tuan-ra-mat-1407304.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-plus-giam-gia-hon-6-trieu-dong-sau-2-tuan-ra-mat-1407304.ngn