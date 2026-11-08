Game cướp ngân hàng miễn phí trên Steam hút gần 25.000 người chơi ngay khi ra mắt

Dù không có danh tiếng của bom tấn AAA hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, ROB RUN nhanh chóng gây chú ý sau khi lên Steam ngày 4/11/2026. Theo SteamDB, game vượt mốc 23.000 người chơi đồng thời chỉ ít lâu sau khi phát hành, tiến sát 25.000, một khởi đầu khá ấn tượng khi Steam mỗi ngày đón nhận hàng loạt game mới.

Hình ảnh trong game ROB RUN.

ROB RUN là game thế giới mở nhiều người chơi, nơi người chơi hóa thân thành tội phạm hoặc cảnh sát, và cả hai phe đều do người thật điều khiển nên mỗi cuộc đối đầu khó đoán. Người chơi có thể cướp ngân hàng, tham gia các màn truy đuổi hoặc đấu trực tiếp với băng nhóm khác, và một kế hoạch tưởng hoàn hảo có thể đổ vỡ vì sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát.

Game cũng cho phép phối hợp với bạn bè để thực hiện phi vụ lớn, tranh giành lãnh thổ và xây dựng thế lực riêng. Người chơi có thể tạo và nâng cấp căn cứ để cất chiến lợi phẩm, đồng thời phải bảo vệ tài sản trước đối thủ. Máy chủ được thiết lập lại theo từng giai đoạn, nên cả những tập thể mạnh nhất cũng phải bắt đầu lại từ đầu.

Hình ảnh trong game ROB RUN.

Tuy nhiên, lượng người chơi cao chưa có nghĩa game đã hoàn thiện. Tại thời điểm ghi nhận, ROB RUN chỉ có 59% đánh giá tích cực trên tổng 5.758 nhận xét, tương ứng mức Mixed trên Steam. Game đang ở dạng Early Access, dự kiến phát triển trong khoảng 6-12 tháng trước khi ra bản chính thức. Người chơi chỉ cần vào trang cửa hàng, tải về và chơi miễn phí. Với lối chơi hỗn loạn và gần 25.000 người trực tuyến ngay sau ra mắt, game đáng chú ý nhưng vẫn cần thời gian chứng minh sức hút lâu dài.