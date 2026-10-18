Giải mã bí mật kỹ thuật đằng sau màn leo tường lộn ngược của Tesla Roadster

Mới đây, Tesla đã trình làng mẫu xe thể thao Tesla Roadster thế hệ thứ hai thông qua buổi phát sóng trực tiếp kéo dài nửa tiếng trên trang web chính thức và mạng xã hội X. Màn ra mắt phô diễn khả năng bay lượn và thực hiện các cú bật tường xoay xe (kickflip) giống như trò chơi "Rocket League" ngoài đời thực, khiến cả thế giới phải trầm trồ. Mở ra những hướng đi mới cho tương lai ngành ô tô dù không phải tính năng nào cũng thiết thực với đường sá hiện đại.

Hình ảnh chính diện của mẫu "xe bay" Tesla Roadster 2.0.

Loạt công nghệ ẩn giấu giúp xe Tesla Roadster 2.0 bật tường như phim viễn tưởng

Để thực hiện màn trình diễn thách thức trọng lực này, mẫu Roadster 2.0 đã ẩn giấu nhiều cơ chế cơ học ngay trên thân xe. Theo video minh họa đăng tải trên YouTube ngày 16/10 của công ty bảo hiểm xe cổ Hagerty, phương tiện sử dụng hệ thống gồm các cánh gió, khe thoát khí và quạt gió bố trí dọc thân cũng như bên trong xe để điều hướng luồng không khí sau khi bật tường, giúp xe tự lấy lại thăng bằng trên không và bay lơ lửng.

Khi leo lên con dốc đứng và lộn ngược trước khi bay vọt lên không trung, Tesla Roadster vận hành hệ thống bịt kín gầm xe nhằm tạo ra lực ép xuống mặt đường. Lực hút sinh ra giúp xe bám chặt trong tư thế lộn ngược cả khi di chuyển lẫn đứng yên mà không bị rơi, qua đó Tesla khẳng định màn trình diễn phát sóng trực tiếp hoàn toàn là kỳ tích kỹ thuật ô tô chứ không dùng mánh khóe kỹ xảo.

Ngoài khả năng nhào lộn hay các sáng tạo trước đây của hãng như tái định nghĩa mui xe thành điều hòa thông minh, mẫu xe mới còn gây chú ý với khả năng tăng tốc đạt 60 dặm/giờ (khoảng 96,5 km/giờ) trong chưa đầy một giây nhờ gói nâng cấp giới hạn "Thrust", được một người dùng X so sánh với cỗ máy thời gian DeLorean trong phim "Back to the Future".

Bên cạnh đó, gói nâng cấp "Rocket" chỉ dành cho khách mời là một hệ thống sẵn sàng cho việc bay lượn, được Tesla cho biết có thể kiểm soát gia tốc theo cả phương ngang lẫn phương thẳng đứng.

Màn nhào lộn trên không của Tesla Roadster thế hệ thứ hai.

Trước thiết kế mang tính tương lai này, một người dùng X ví màn trình diễn như phim hành động bước ra đời thực, trong khi người khác nhận xét: "Điều này sẽ làm thay đổi các công ty và thúc đẩy mọi người đổi mới nhiều hơn".

Với việc đưa phương tiện đến ngưỡng có thể nhào lộn và bay lơ lửng ngắn hạn, giới quan sát cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các nhà máy của hãng giới thiệu một mẫu ô tô bay khác để thương mại hóa rộng rãi hơn hoặc hiện thực hóa các ý tưởng từng được coi là hư cấu.