4 lý do khiến iPhone 14 "bại trận" trước Galaxy S23

Giờ đây, iPhone 14 đã có màu vàng mới siêu hấp dẫn. Tuy nhiên, phiên bản này được giới thiệu ngay sau màn ra mắt của Galaxy S23. Do đó, đây có thể là một cách để Apple lấy đi sự chú ý của Samsung.

iPhone 14 (trái) và Galaxy S23 (phải).

Cả iPhone 14 và Galaxy S23 đều nằm trong danh sách điện thoại tốt nhất. Tuy nhiên, Galaxy S23 đã “đánh bại” iPhone 14 ở 4 khía cạnh quan trọng.

1. Khả năng zoom tốt hơn

Hiện tại, khả năng chụp ảnh zoom ở camera tele là một tính năng độc quyền của dòng iPhone Pro, bao gồm cặp iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max.

So sánh ảnh zoom giữa 2 smartphone cao cấp.

iPhone 14 chỉ có khả năng zoom kỹ thuật số 5x. Đây là mức siêu thấp so với zoom kỹ thuật số 30x của Galaxy S23. Quan trọng hơn, người dùng điện thoại cao cấp Samsung còn nhận được khả năng zoom quang 3x. Vì vậy, Galaxy S23 đã giành được lợi thế.

2. Màn hình có tốc độ làm mới 120Hz

Các chuyên gia đánh giá cao việc Galaxy S23 có màn hình với tốc độ làm mới 120Hz, đem lại trải nghiệm cuộn mượt mà hơn và hình ảnh động mượt mà hơn khi chơi game. Mặt khác, iPhone 14 bị kẹt ở tốc độ làm mới màn hình 60Hz.

Màn hình của Galaxy S23 sáng hơn.

Một lần nữa, Apple đã để dành tính năng làm mới màn hình 120Hz cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cao cấp hơn của mình. Do đó, người dùng iPhone 14 sẽ không có màn hình luôn bật để hiển thị thời gian, trạng thái pin, v.v.

Chưa hết, màn hình của Galaxy S23 cũng sáng hơn so với iPhone 14 với độ sáng tối đa lên tới 1.158 nit. iPhone 14 chỉ có độ sáng màn hình 757 nit. Kết quả là chiếc flagship của Samsung sẽ dễ nhìn hơn dưới ánh sáng mặt trời.

3. Tuổi thọ pin dài hơn

Dựa trên thử nghiệm thời lượng pin của Tom’s Guide (lướt web liên tục ở độ sáng 150 nit), Galaxy S23 có thể sử dụng liên tục khoảng 10 giờ 27 phút ở chế độ màn hình thích ứng. Thời lượng này tăng lên 11 giờ 20 phút khi chuyển màn hình sang chế độ 60Hz.

Điện thoại cao cấp Samsung cung cấp thời lượng pin dài hơn.

Trong khi đó, iPhone 14 kéo dài 9 giờ 28 phút. Mặc dù cả hai chiếc flagship đều không lọt vào danh sách điện thoại có thời lượng pin tốt nhất nhưng Galaxy S23 có thời lượng pin lâu hơn "đối thủ".

4. Tốc độ hình ảnh tốt hơn

iPhone 14 là một chiếc điện thoại tuyệt vời để chơi game. Tuy nhiên, nếu người dùng đang tìm kiếm một sản phẩm có hiệu suất tốt nhất, Galaxy S23 sẽ là lựa chọn tốt hơn. Chip Snapdragon 8 Gen 2 dành cho Galaxy mang lại tốc độ khung hình tốt hơn so với chip A15 Bionic của iPhone 14.

So sánh tốc độ khung hình của các flagship.

Trong bài kiểm tra điểm chuẩn 3DMark Wild Life, Galaxy S23 đạt tốc độ lên tới 87 khung hình/giây – nhanh hơn nhiều so với tốc độ 69,1 khung hình/giây của iPhone 14. Và trong thử nghiệm Wild Life Extreme, Galaxy S23 đạt tốc độ 22,9 khung hình/giây, vượt trội hơn so với tốc độ 15,5 khung hình/giây của iPhone. Ngay cả chip A16 Bionic của iPhone 14 Pro cũng kém hơn một chút so với Galaxy S23 trong bài kiểm tra này.

Tạm kết

Tất nhiên, hầu hết người dùng sẽ không chuyển từ iOS sang Android. Nhưng rõ ràng, Galaxy S23 là lựa chọn tốt hơn so với iPhone 14. Thậm chí, chủ nhân của chúng còn có cổng sạc USB-C thay vì chờ đợi iPhone 15.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/4-ly-do-khien-iphone-14-34bai-tran34-truoc-galaxy-s23-166656.html