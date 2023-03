NÓNG: Apple ra mắt iPhone 14 và 14 Plus màu vàng

Dòng sản phẩm iPhone 14 đã được giới thiệu vào tháng 9/2022, nhưng mẫu Plus phải mất thêm một tháng nữa mới xuất hiện. Trong khi thế hệ này đánh dấu sự kết thúc của mẫu mini do doanh số bán hàng kém, Apple dường như vẫn đang vật lộn với các mẫu không cao cấp do chúng thiếu các tính năng mới. Giờ đây, lựa chọn màu mới được cho là sẽ giúp cải thiện doanh số này của iPhone 14.

Màu vàng quay trở lại với iPhone tiêu chuẩn.

Năm nay, iPhone 14 và 14 Plus có thêm sự xuất hiện của màu vàng mới sống động, tiếp nối màu xanh lục nhạt của năm ngoái và màu tím của năm trước đó. Mẫu mới có màu vàng sáng đậm cho mặt sau bằng kính. Khung nhôm có màu vàng gold sáng giống biến thể màu vàng của iPhone 11 chứ không phải của iPhone Xr.

Với các màu mới, iPhone 14 và 14 Plus sẽ có tổng cộng 6 màu cho người dùng lựa chọn, gồm đen xanh thẳm, ánh sao, đỏ, xanh dương, tím và vàng. Giá bán của chúng không có sự thay đổi so với các mẫu trước đó. Cụ thể, giá đề xuất khởi điểm của iPhone 14 128 GB là 24,99 triệu đồng và iPhone 14 Plus 128 GB là 27,99 triệu đồng.

Các màu sắc hiện tại của iPhone 14 và 14 Plus.

Ngoài màu mới, không có sự khác biệt về kỹ thuật giữa mẫu này và trước đó. Trong khi iPhone 14 có màn hình 6,1 inch thì iPhone 14 Plus có màn hình 6,7 inch. Các sản phẩm này có thiết kế cấu trúc bên trong mới giúp sửa chữa mặt kính ở phía sau tốt hơn và chip A15 Bionic cung cấp hiệu suất như trên iPhone 13 Pro. Bản màu vàng sẽ có các kích thước bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB và 512 GB.

Bên cạnh việc công bố màu vàng mới cho iPhone 14 và 14 Plus, Apple cũng đã công bố 4 màu mới đối với loạt vỏ silicon cho dòng iPhone 14 với các màu vàng hoàng yến, xanh ô liu, bầu trời và xanh tím.

