Không phải iPhone 18 Pro, iPhone 18 mới là sản phẩm đáng chờ

Trong nhiều năm, phiên bản iPhone tiêu chuẩn thường bị xem là lựa chọn “cắt giảm”, các tính năng nổi bật tập trung trên dòng iPhone Pro. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy xu hướng này đang thay đổi. iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đặc biệt ở các yếu tố liên quan đến hiệu năng và trí tuệ nhân tạo, khiến sự khác biệt với bản iPhone 18 Pro trở nên mờ nhạt hơn.

Hiệu năng nâng cấp đáng kể với chip 2nm và RAM 12 GB

Theo các nguồn tin, iPhone 18 sẽ được trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Đây là bước tiến quan trọng về công nghệ bán dẫn với kích thước transistor nhỏ hơn, cho phép tăng mật độ xử lý.

Các màu của iPhone 17.

Các báo cáo ban đầu cho thấy hiệu năng có thể tăng khoảng 15%, đồng thời cải thiện hiệu suất năng lượng lên đến 30%. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 có thể hoạt động mát hơn, duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng và kéo dài thời lượng pin.

Một điểm đáng chú ý khác là dung lượng RAM dự kiến đạt 12 GB. Đây là mức nâng cấp lớn so với RAM 8 GB trên các thế hệ trước. Việc tăng RAM sẽ phục vụ các tính năng AI trên thiết bị, đặc biệt khi iOS 27 có thể tích hợp sâu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Dung lượng bộ nhớ này cho phép xử lý các tác vụ phức tạp như chỉnh sửa video hoặc trợ lý ảo nâng cao ngay trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào xử lý đám mây. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 sẽ có cùng mức RAM với bản Pro, giúp thu hẹp khoảng cách về hiệu năng.

Khoảng cách với dòng iPhone Pro ngày càng thu hẹp

Sự thay đổi không chỉ đến từ iPhone 18 mà đã bắt đầu từ thế hệ trước. iPhone 17 đã được trang bị màn hình ProMotion 120 Hz – tính năng từng chỉ có trên dòng iPhone Pro trong nhiều năm.

iPhone 17.

Ngoài ra, dung lượng lưu trữ khởi điểm cũng được tăng lên, giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng. Những yếu tố này khiến phiên bản tiêu chuẩn không còn bị xem là lựa chọn “thiếu hụt” mà trở thành một flagship thực thụ.

Việc tiếp tục nâng cấp trên iPhone 18 cho thấy Apple đang tái định vị dòng sản phẩm, bản tiêu chuẩn có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng phổ thông.

Giá trị sử dụng và bài toán chi phí

Một trong những yếu tố quan trọng với người dùng là giá trị so với chi phí. Nếu iPhone 18 và iPhone 18 Pro cùng sử dụng chip 2 nm, RAM 12 GB và chạy iOS 27 với các tính năng AI tương tự, sự khác biệt chủ yếu sẽ nằm ở một số tính năng chuyên biệt.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Các nâng cấp trên iPhone 18 Pro có thể bao gồm khả năng quay video chuyên nghiệp hoặc ống kính tele zoom quang học 5x. Tuy nhiên, những tính năng này chỉ thực sự cần thiết với một nhóm người dùng cụ thể, chẳng hạn như người làm nội dung hoặc nhiếp ảnh chuyên sâu.

Với đa số người dùng, các tác vụ hàng ngày như liên lạc, giải trí, làm việc hay chỉnh sửa ảnh cơ bản không yêu cầu những tính năng cao cấp này. Do đó, việc lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Vai trò của AI trong trải nghiệm người dùng

Việc Apple tập trung vào AI được xem là yếu tố then chốt trong thế hệ iPhone mới. Khi cả hai phiên bản đều có cùng dung lượng RAM và nền tảng phần mềm, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo có thể gần như tương đương.

Điều này đặc biệt quan trọng khi AI ngày càng đóng vai trò lớn trong hệ điều hành, từ trợ lý ảo, xử lý ngôn ngữ đến tối ưu hóa hiệu năng. Người dùng không cần lựa chọn phiên bản iPhone Pro để tiếp cận các tính năng này.

Một điểm đáng chú ý là Apple sẽ thay đổi lịch ra mắt. Theo đó, các mẫu iPhone 18 Pro có thể được giới thiệu vào tháng 9, iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18 Plus sẽ được lùi sang mùa xuân năm 2027.

iPhone 17 màu xanh.

Việc tách thời điểm ra mắt có thể giúp dòng iPhone 18 Pro duy trì sự chú ý trong giai đoạn đầu, đồng thời tránh cạnh tranh trực tiếp với phiên bản tiêu chuẩn. Điều này cũng phản ánh việc iPhone 18 tiêu chuẩn đã đủ mạnh để đứng riêng như một lựa chọn độc lập.

Thay đổi trong cách lựa chọn smartphone

Xu hướng thu hẹp khoảng cách giữa các phiên bản iPhone cho thấy thị trường smartphone đang chuyển dịch. Thay vì phân cấp rõ ràng giữa “tiêu chuẩn” và “cao cấp”, các hãng đang tập trung đưa những tính năng quan trọng xuống các dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Đối với người dùng, điều này mang lại lợi ích rõ rệt. Việc sở hữu một smartphone có hiệu năng cao, hỗ trợ AI tốt và trải nghiệm mượt mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mức giá cao nhất trong dòng sản phẩm.