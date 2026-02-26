Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,000 Bán 184,000

BTMH Mua 181,800 Bán 184,800

Tỷ giá

USD Mua 25,850 Bán 26,260

EUR Mua 30,003 Bán 31,585

Trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 người phụ nữ liền mở sổ tiết kiệm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Xổ số miền Nam ngày 26-2 ghi nhận thêm 2 người phụ nữ ở TPHCM trúng độc đắc 8 tỉ đồng vé số Vũng Tàu

Chiều 26-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về 2 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Vũng Tàu.

Trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 người phụ nữ liền mở sổ tiết kiệm - 1

2 nữ khách hàng trúng độc đắc 8 tỉ đồng vé số Vũng Tàu.

2 nữ khách hàng trúng độc đắc 8 tỉ đồng vé số Vũng Tàu.

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 329713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Một khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 6 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đến tối 25-2, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trưa 26-2, thêm một khách hàng đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng 2 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc.

"Hai chủ nhân trúng giải độc đắc là nữ. Họ nhận một ít tiền mặt, còn lại gửi tiết kiệm" – anh Lê Du thông tin.

Như vậy, hiện còn 6 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Thời gian gần đây, rất nhiều phụ nữ ở miền Tây, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã trúng giải độc đắc. Trong đó, có người trúng 1-2 vé nhưng cũng có người trúng nguyên lốc (14-16 vé).

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 6 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc
Xổ số miền Nam: Sáng mùng 6 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

Xổ số miền Nam hôm nay (22-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/02/2026 15:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN