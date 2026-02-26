Trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 người phụ nữ liền mở sổ tiết kiệm

Chiều 26-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về 2 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Vũng Tàu.

2 nữ khách hàng trúng độc đắc 8 tỉ đồng vé số Vũng Tàu.

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 329713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Một khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 6 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đến tối 25-2, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trưa 26-2, thêm một khách hàng đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng 2 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc.

"Hai chủ nhân trúng giải độc đắc là nữ. Họ nhận một ít tiền mặt, còn lại gửi tiết kiệm" – anh Lê Du thông tin.

Như vậy, hiện còn 6 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Thời gian gần đây, rất nhiều phụ nữ ở miền Tây, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã trúng giải độc đắc. Trong đó, có người trúng 1-2 vé nhưng cũng có người trúng nguyên lốc (14-16 vé).