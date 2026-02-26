Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

Sáng 25-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách hàng liên tục bàn tán rôm rả khi giải độc đắc của đài Bạc Liêu lại tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số ở miền Tây.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 010560) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ở miền Tây, đại lý vé số Hổ là một trong những nơi thường xuyên bán trúng giải độc đắc của đài Bạc Liêu và nhiều đài khác của xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu lại tiếp tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu liên tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ. Ảnh: ĐLVS Hổ

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại đại lý vé số Hổ.