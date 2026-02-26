Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,000 Bán 184,000

BTMH Mua 181,800 Bán 184,800

Tỷ giá

USD Mua 25,850 Bán 26,260

EUR Mua 30,003 Bán 31,585

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

Sự kiện: Thông tin thị trường

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại một đại lý vé số.

Sáng 25-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách hàng liên tục bàn tán rôm rả khi giải độc đắc của đài Bạc Liêu lại tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số ở miền Tây.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 010560) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ở miền Tây, đại lý vé số Hổ là một trong những nơi thường xuyên bán trúng giải độc đắc của đài Bạc Liêu và nhiều đài khác của xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu lại tiếp tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu - 3

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu - 4

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu liên tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ. Ảnh: ĐLVS Hổ

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu liên tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ. Ảnh: ĐLVS Hổ

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại đại lý vé số Hổ.

Mua vé số theo ngày sinh trên điện thoại, cơ hội rinh độc đắc lên đến hàng chục tỷ đồng
Mua vé số theo ngày sinh trên điện thoại, cơ hội rinh độc đắc lên đến hàng chục tỷ đồng

Mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đang trở thành xu hướng quen thuộc của nhiều người chơi, đặc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 10:56 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN