Con 10 chân vẫn nổi dày như mọi năm, dân nơi này ở Đà Nẵng cứ khênh sọt lớn sọt nhỏ nặng lặc lè mà cục tiền cầm nhẹ đi

Những ngày này, bãi biển Thọ Quang (TP Đà Nẵng) rộn ràng hơn thường lệ khi ngư dân liên tục trúng đậm ruốc biển.

Từng thúng ruốc đỏ au, tươi rói được đưa vào bờ từ lúc tinh mơ, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp.

Tuy nhiên, niềm vui “được mùa” lại không trọn vẹn khi giá ruốc giảm sâu so với các năm trước, khiến thu nhập của người dân bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo ghi nhận, từ khoảng 4-5 giờ sáng, khi trời còn lờ mờ, nhiều ngư dân đã tất bật chèo thúng ra khơi cách bờ vài hải lý để thả lưới.

Ngư dân được mùa ruốc biển. Ảnh: D.B

Chỉ sau vài giờ, những mẻ lưới đầy ắp ruốc được kéo lên. Trên bãi cát, thương lái và người dân địa phương đứng chờ sẵn, chuẩn bị rổ, thùng xốp để thu mua.

Không khí mua bán diễn ra nhanh chóng, khẩn trương vì ruốc là mặt hàng tươi sống, cần tiêu thụ ngay trong ngày.

Nhiều ngư dân cho hay, năm nay ruốc xuất hiện dày và sản lượng cao hơn hẳn so với cùng kỳ. Có thuyền mỗi chuyến đánh bắt được vài tạ, thậm chí gần một tấn ruốc. Biển êm, thời tiết thuận lợi là yếu tố giúp các chuyến ra khơi đạt hiệu quả cao.

Từ tờ mờ sáng, ngư dân đã tất bật chèo thúng ra khơi để thả lưới, thu hoạch ruốc. Ảnh: D.B

Thế nhưng, trái với sản lượng tăng mạnh, giá ruốc lại giảm đáng kể. Ruốc tươi loại đẹp hiện chỉ dao động khoảng 20.000–25.000 đồng/kg; ruốc nhỏ, kém tươi bán làm mắm hoặc sấy khô chỉ còn 7.000–10.000 đồng/kg. So với những mùa trước, mức giá này thấp hơn khá nhiều.

Mùa ruốc năm nay được đánh giá có sản lượng cao. Ảnh: D.B

Ngư dân cho biết, sau khi trừ chi phí xăng dầu, công lao động và các khoản phát sinh, mỗi chuyến biển lãi không đáng kể.

Trung bình mỗi ngày, thu nhập của một thuyền chỉ đạt từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng nếu trúng đậm.

Ông Hùng (45 tuổi, ngư dân phường Thọ Quang) cho hay, năm nay ruốc xuất hiện dày, sản lượng cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá ruốc năm nay giảm đáng kể.

“Trừ chi phí xăng dầu, công bạn thuyền thì mỗi chuyến lãi không bao nhiêu. Được mùa mà giá thấp nên cũng chưa vui trọn vẹn”, ông chia sẻ.

Những con ruốc đỏ au vừa được đánh bắt lên bờ. Ảnh: D.B

Theo các tiểu thương, nguyên nhân ruốc rớt giá là do nguồn cung tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, một số cơ sở chế biến tạm ngưng hoạt động hoặc giảm công suất, khiến nhu cầu thu mua chững lại. Trong khi đó, ruốc khó bảo quản lâu, buộc phải bán nhanh nên người dân chấp nhận giá thấp.

“Mỗi sáng hàng chục thuyền cập bờ cùng lúc, ruốc đưa lên rất nhiều. Cung vượt cầu nên giá buộc phải hạ”, một tiểu thương nói.

Dù đối mặt với tình trạng “được mùa mất giá”, ngư dân vẫn kiên trì bám biển. Với họ, mỗi chuyến thuyền đầy ruốc cập bờ trong những ngày đầu xuân vẫn là niềm hy vọng.

Thương lái mua tại bờ để phân phối vào các các chợ trên địa bàn. Ảnh: D.B

Hình ảnh người dân tất bật kéo lưới, cân ruốc, trả giá… tạo nên bức tranh sinh động về nhịp sống lao động của cư dân miền biển Đà Nẵng ngày đầu năm mới.

Nhiều ngư dân bày tỏ mong muốn thời gian tới thị trường tiêu thụ khởi sắc hơn để giá ruốc ổn định, giúp bà con có thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Con ruốc (hay còn gọi là con tép biển, con moi, con khuyếc) là loại động vật giáp xác mười chân (giống con tôm), kích thước rất nhỏ sống ven biển, thường được dùng làm mắm ruốc, phơi khô hoặc xào