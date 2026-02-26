Thái Lan bất ngờ chi tiền gấp 4 lần mua hơn 1.200 tấn ‘vàng đen’ của Việt Nam

Theo thống kê từ Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 2 năm nay, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu gần 31.200 tấn hạt tiêu các loại, “ôm” về 203,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam tăng mạnh 64,3% về lượng và tăng 58,1% về giá trị.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất trong tháng 1 vừa qua khi chiếm 24,5% lượng hạt tiêu xuất bán. Theo đó, chỉ trong một tháng xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ đạt 5.308 tấn, giá trị ước khoảng 38,9 triệu USD, lần lượt tăng mạnh 89,3% về lượng và 80,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu hạt tiêu từ 54 thị trường. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho quốc gia này, chiếm 71,37% tổng lượng và 72,77% tổng giá trị nhập khẩu.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Hachuco

Đáng chú ý, trong tháng 1 vừa qua, Thái Lan bất ngờ chi lượng tiền gấp khoảng 4 lần cùng kỳ năm ngoái để mua “vàng đen” của nước ta. Cụ thể, quốc gia này đã chi gần 8,93 triệu USD để mua 1.223 tấn hạt tiêu các loại, tăng đột biến 354,6% về lượng và tăng 305,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, từ vị trí thứ bảy, Thái Lan đã vươn lên để trở thành khách hàng lớn thứ hai mua hạt tiêu Việt Nam, chiếm 5,64% tổng lượng xuất khẩu, chỉ đứng sau Mỹ.

Ngoài ra, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Trong đó, xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng mạnh 220,6% về lượng và tăng 175,5% về giá trị; sang Canada tăng lần lượt 174,6% và 146,1%; sang Nga cũng tăng 98,3% về lượng và tăng 92,2% về giá trị…

Hiện, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước được giao dịch ở mức 149.000-151.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu ổn định ở ngưỡng 6.400-6.600 USD/tấn đối với loại 500g/l và 550g/l.