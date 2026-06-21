Xổ số miền Nam: Hai giải độc đắc còn chờ người nhận

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 14-6, giải độc đắc (dãy số 832106) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 897210) trúng tại TP Đồng Nai.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 621690) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 15-6, giải độc đắc (dãy số 285122) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 105318) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 290235) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-6, giải độc đắc (dãy số 683986) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 691272) vẫn đang "biệt tăm".

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 024892) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 17-6, giải độc đắc (dãy số 756536) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 884900) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 748498) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 18-6, giải độc đắc (dãy số 818562) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 795785) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 534092) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 19-6, giải độc đắc (dãy số 446202) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 998520) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 945100) trúng tại An Giang.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 20-6, giải độc đắc (dãy số 1688784) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 569733) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 660290) vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 20-6, giải độc đắc (dãy số 686902) trúng tại Đồng Tháp.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Bến Tre và vé số Bình Phước đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong đó, đây là tuần thứ 2 liên tiếp, giải độc đắc của vé số Bình Phước vẫn chưa tìm thấy.