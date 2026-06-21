Giá vàng có thể giảm tiếp tuần tới

Giá vàng thế giới tuần qua bắt đầu giao dịch mỗi ounce ở mức 4.210 USD, đạt đỉnh 4.381 USD và khép lại chỉ nhỉnh hơn 4.200 USD.

Thị trường biến động khi nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn ở Trung Đông nhường chỗ cho lực bán mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất, nhưng phát tín hiệu vẫn có khả năng tăng lãi năm nay.

Khảo sát của Kitco News cho biết hầu hết chuyên gia Phố Wall bi quan sau thông điệp cứng rắn từ Fed. Cụ thể, 7 người (70%) dự báo giá kim loại quý tiếp tục giảm trong khi chỉ một tin sẽ tăng. Hai chuyên gia còn lại giữ quan điểm trung lập.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân lại duy trì trạng thái lạc quan, với 54% dự báo tăng và 35% cho rằng giảm. Ngoài ra, 11% kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Dự báo giá vàng thế giới tuần 22-26/6. Nguồn: Kitco

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng vàng giảm tiếp. Theo ông, các ngân hàng trung ương vẫn mua vàng, nhưng nhà đầu tư lại bán ra. Việc Fed phát tín hiệu có thể tăng lãi suất năm nay hỗ trợ đồng USD, tạo sức ép lên kim loại quý.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cùng quan điểm. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy giá vàng kiểm tra lại mốc 4.000 USD tuần tới", ông nói. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng nghiêng về kịch bản giảm trong ngắn hạn, dù đoán thị trường vẫn xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua là quá mức. Theo ông, phần lớn diễn biến hiện phụ thuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ và các chi tiết được hoàn thiện trong 60 ngày tới.

"Nếu chúng ta tiếp tục tiến tới một nền hòa bình lâu dài hơn, vàng sẽ được hưởng lợi, bất chấp những gì Chủ tịch Warsh làm tại Fed", ông nói.

Trong khi đó, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, lưu ý diễn biến thị trường có vẻ kịch tính nhưng thanh khoản thực sự không cao. "Khối lượng giao dịch yếu, lượng hợp đồng mở cực kỳ thấp. Hiện thị trường không có nhiều sự quan tâm đến vàng", ông nhận định.

Tuần tới, nhà đầu tư chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Fed và qua đó ảnh hưởng đến giá kim loại quý. Đáng chú ý nhất là chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 và GDP quý I điều chỉnh lần cuối. Ngoài ra, còn có dữ liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 6 của Đại học Michigan.