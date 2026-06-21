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Xe máy đồng loạt giảm giá để kích cầu

Sự kiện: Thông tin thị trường

Tháng 6 là tháng thứ 3 liên tiếp giá xe máy đi xuống, với tổng mức giảm ở một số mẫu xe lên tới hàng chục triệu đồng.

Thông tin từ các cửa hàng xe máy tại TP HCM cho thấy sức tiêu thụ sau Tết giảm đáng kể và tiếp tục duy trì ở mức thấp trong tháng 6, chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt. Để kích cầu, nhiều đại lý liên tục điều chỉnh giảm giá bán.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá xe máy đi xuống, với tổng mức giảm ở một số mẫu xe lên tới hàng chục triệu đồng. Theo Honda Việt Nam, doanh số xe máy trong tháng 5 chỉ đạt gần 170.000 chiếc, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Từ giữa tháng 6, nhiều mẫu xe tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 1 - 3 triệu đồng so với cuối tháng 5. Cụ thể, SH160 giảm 2 - 3 triệu đồng, còn 104 - 122 triệu đồng, tùy phiên bản; SH125 giảm khoảng 3 triệu đồng, còn 83 - 92 triệu đồng...

Nhiều cửa hàng xe máy vắng khách trong thời điểm tháng 6-2026

Nhiều cửa hàng xe máy vắng khách trong thời điểm tháng 6-2026

Các hãng xe máy khác cũng đẩy mạnh kích cầu. Yamaha áp dụng mức giảm giá lên tới 2 triệu đồng cùng chương trình thu cũ đổi mới. Piaggio ưu đãi 4 triệu đồng cho khách mua xe, gồm hỗ trợ lệ phí đăng ký và quà tặng. Trong khi đó, SYM triển khai chương trình quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, đồng hồ Apple Watch, tai nghe Sony; khách hàng nữ còn được tặng nước hoa trị giá 2,4 triệu đồng.

Thị trường xe máy điện nóng lên từng ngày
Thị trường xe máy điện nóng lên từng ngày

Thị trường xe máy xăng đã bước vào giai đoạn bão hòa khi người tiêu dùng không còn ưu tiên xe động cơ truyền thống mà chuyển mạnh sang xe máy điện.

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Theo Tin-ảnh: G.Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 04:54 AM (GMT+7)
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