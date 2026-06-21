Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/6 tăng trở lại, người mua vẫn lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/6 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 147,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/6, giá vàng trong nước ngày 21/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 21/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 21/6, chốt một tuần giao dịch tăng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 2,8 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/6, chốt tuần tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/6, chốt một tuần giao dịch chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144,2 –147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,7 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/6 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 61 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá mạnh, chốt tuần ở vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cũng cho thấy tâm lý trên Phố Wall đang nghiêng về xu hướng tiêu cực. Trong 10 chuyên gia tham gia khảo sát, có 70% dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, chỉ 10% cho rằng giá tăng, còn 20% nhận định thị trường đi ngang.

Trái lại, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn có cái nhìn tích cực hơn, với 54% kỳ vọng giá vàng tăng.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - cho rằng, vùng 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng của giá vàng. Tuy nhiên, nếu lực mua không sớm quay trở lại, giá vàng có thể kiểm định lại vùng thấp gần đây. Theo ông, thanh khoản thị trường vàng thế giới đang khá mỏng, khối lượng giao dịch yếu cho thấy nhà đầu tư chưa thực sự sẵn sàng mua vào ở mặt bằng giá hiện tại.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.155 USD/ounce (tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/6, giá vàng ngày 22/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.