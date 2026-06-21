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Xổ số miền Nam ngày 21-6: Giải độc đắc đài Tiền Giang lộ diện ở TPHCM

Sự kiện: Thông tin thị trường

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-6 xác định giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM.

Tối 21-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã nhanh chóng tìm ra nơi trúng giải độc đắc của vé số Tiền Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc vé số Tiền Giang lộ diện sớm ở TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Giải độc đắc vé số Tiền Giang lộ diện sớm ở TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 21-6, giải độc đắc (dãy số 075760) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 10 vé Tiền Giang là đại lý vé số Phát Tài ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Hiện, 6 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 911911) của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, đến tối 21-6, những chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé Đà Lạt vẫn chưa xuất hiện.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TP Đồng Nai.

Người đàn ông ở Vĩnh Long trúng số 32 tỷ, nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt
Người đàn ông ở Vĩnh Long trúng số 32 tỷ, nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt

Người đàn ông khoảng 70 tuổi ở Vĩnh Long trúng 16 tờ độc đắc trị giá 32 tỷ đồng và nhận thưởng hoàn toàn bằng tiền mặt.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 18:44 PM (GMT+7)
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