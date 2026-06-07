Trúng số hơn 180 tỷ đồng, người giao hàng vẫn không quên đồng nghiệp cũ

Gary MacDonald (61 tuổi) sinh sống tại London, Anh trúng giải độc đắc xổ số trị giá 5,2 triệu bảng Anh (khoảng 182 tỷ đồng) vào năm 2025. Ông từng có hơn 30 năm ròng rã làm nhân viên giao hàng tại chuỗi Trung tâm Thương mại Lakeside, hạt Essex, London.

Sau hơn 1 năm trúng giải, ông mang theo quà, tiền, hoa tươi cùng những tờ vé số may mắn đến để tặng cho những người đồng nghiệp năm xưa.

Kể từ ngày đổi vận, ông kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình, Anita. Cả hai chuyển đến định cư tại một căn biệt thự biệt lập 4 phòng ngủ khang trang.

"12 tháng qua quả là chuỗi ngày bùng nổ, từ việc phát hiện mình trúng giải độc đắc, được mời đóng quảng cáo trên TV, cho đến việc cưới vợ và chuyển nhà. May mà tôi sớm nghỉ việc, chứ làm triệu phú xổ số hóa ra lại là công việc bận rộn toàn thời gian đấy", ông hào hứng kể lại.

Từng tự hứa với lòng sẽ chia sẻ may mắn đến với mọi đồng nghiệp, nay ông mới thực hiện được mong ước này. Ông cho biết cảm giác tạo bất ngờ cho các đồng nghiệp cũ thật tuyệt vời, nhìn biểu cảm trên gương mặt họ lúc đó đáng giá vô cùng. Đây quả là ngày thành công rực rỡ khi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Gary MacDonald hạnh phúc khi được chia sẻ may mắn với đồng nghiệp cũ.

Donna Samuels, quản lý cửa hàng Babyeze tại Lakeside, cho biết việc gặp lại MacDonald là một bất ngờ không thể tin nổi.

Bà chia sẻ: "Anh ấy hoàn toàn không cần phải làm điều này, nhưng tôi thực sự xúc động trước tấm lòng của anh. Mà suy cho cùng, việc lan tỏa niềm vui như thế này mới đúng là phong cách của MacDonald, anh ấy quả là một người có tấm lòng vàng".

Suốt 30 năm qua, bất kể mưa nắng, ngày nào MacDonald cũng có mặt ở nơi làm việc với một câu đùa tếu táo và nụ cười rạng rỡ. Thế nên khi ông ấy đột ngột nghỉ việc vào năm ngoái, đồng nghiệp đã lo sốt vó vì sợ có chuyện chẳng lành.

Đến lúc biết lý do thực sự, tất cả đồng nghiệp đều vui mừng khôn xiết. Nhiều người nhận định MacDonald vừa may mắn, vừa có tấm lòng vàng.

MacDonald tâm sự rằng với công việc giao hàng trước đây, chuông báo thức của ông luôn reo vào lúc 5h30 mỗi ngày.

"Tôi luôn tự hào vì đã làm việc hết mình, và đó là những gì tôi cống hiến suốt ngần ấy năm tại Lakeside. Nhưng điều thực sự khiến công việc ấy trở nên ý nghĩa chính là những con người tôi được gặp gỡ mỗi ngày" ông nói.

Dù mất một khoảng thời gian mới thu xếp về đây được, nhưng khi nhìn thấy những nụ cười và gương mặt hạnh phúc này, MacDonald thấy mọi sự chờ đợi đều hoàn toàn xứng đáng. Trước đó, ông cũng từng hóm hỉnh tiết lộ rằng món đồ đầu tiên tự thưởng cho mình sau khi trúng số độc đắc chỉ là một chiếc máy hút bụi hàng hiệu.