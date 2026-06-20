EVN đề nghị làm rõ hiệu quả điện mặt trời gắn pin lưu trữ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Cục Điện lực góp ý về phương án xây dựng khung giá phát điện năm 2026 cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có kết hợp hệ thống pin lưu trữ (BESS).

EVN cho rằng việc lắp đặt hệ thống lưu trữ sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án, kéo theo khung giá điện cao hơn so với các nhà máy điện mặt trời thông thường. Điều này đồng nghĩa bên mua điện sẽ phải trả chi phí cao hơn với các dự án có kết hợp lưu trữ.

Thực tế, theo khung giá hiện hành của Bộ Công Thương, các dự án điện mặt trời có pin lưu trữ được hưởng mức giá cao hơn khoảng 140-190 đồng mỗi kWh so với dự án không có lưu trữ, tương đương tăng 11-14%.

Tuy nhiên, theo EVN, hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của hệ thống lưu trữ với vận hành hệ thống điện hiện "chưa rõ ràng". Vì vậy, tập đoàn kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm khả dụng của hệ thống pin lưu trữ.

EVN đồng thời đề nghị cơ quan quản lý đánh giá nhu cầu thực tế của hệ thống điện trước khi cho phép phát triển các dự án điện mặt trời hoặc điện gió kết hợp lưu trữ. Việc này nhằm tránh tình trạng đầu tư dư thừa như đã xảy ra tại một số nước trong khu vực.

Một nhà máy điện mặt trời (năng lượng sạch, năng lượng tái tạo) đã đi vào hoạt động ở Bình Thuận. Ảnh: Việt Quốc

Theo tính toán của EVN, khung giá điện mặt trời mặt đất có lưu trữ khoảng 1.104-1.550 đồng mỗi kWh, tùy khu vực và phương án xác định suất đầu tư hệ thống lưu trữ. Với điện mặt trời nổi có BESS, mức giá dao động từ 1.299-1.823 đồng mỗi kWh.

Mức giá cao nhất gần 1.830 đồng một kWh với phương án điện mặt trời nổi tại miền Bắc. Trong khi đó, mức thấp nhất hơn 1.100 đồng một kWh áp dụng với điện mặt trời mặt đất tại miền Nam.

Để xây dựng khung giá, EVN giả định hệ thống lưu trữ có công suất bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời. Suất đầu tư BESS được tham khảo từ các dự án đấu thầu của một số công ty điện lực trong nước, thị trường Trung Quốc và mức trung bình toàn cầu.

Ngoài ra, EVN cho biết một số thông số đầu vào phục vụ tính toán hiện chỉ mang tính tham khảo. Tập đoàn đề nghị Bộ Công Thương lấy thêm ý kiến từ các đơn vị tư vấn và tổ chức quốc tế độc lập trước khi phê duyệt khung giá chính thức.

Trong bối cảnh nhiều địa phương được sáp nhập, EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn việc phân chia các tỉnh vào ba miền Bắc, Trung, Nam khi áp dụng các khung giá điện theo vùng để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Pin lưu trữ BESS là một loại hình lưu trữ năng lượng điện, nạp điện và xả để phát điện khi hệ thống điện có nhu cầu, có vai trò cân bằng và bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển 10.000-16.300 MW hệ thống lưu trữ vào năm 2030 để hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo.