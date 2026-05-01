Giá vàng

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Tờ Miami Herald mới đây đưa tin một người đàn ông tại bang Maryland (Mỹ) vừa trúng giải 200.000 USD (hơn 5 tỉ đồng) khi mua vé số dựa trên biển số của một chiếc xe tải nhìn thấy trên đường đi làm.

Công ty xổ số Maryland cho biết người đàn ông sống tại hạt St. Mary này có nhiều thời gian để chú ý đến mọi thứ khi phải lái xe hơn 110 km đi làm. Gần đây, ông dừng đèn đỏ và việc "tình cờ chú ý" một biển số xe giúp ông trúng số.

"Tôi đang lái xe đi làm và dừng đèn đỏ thì chú ý biển số 19363 của một chiếc xe tải", theo thông cáo của công ty dẫn lại lời kể của người đàn ông may mắn.

Danh tính của người này chưa được tiết lộ. Ông sẽ nghỉ hưu sau một năm nữa nên có ý định dùng số tiền may mắn để sửa lại nhà cửa. Đây là ngôi nhà của cha mẹ ông để lại và cũng là nơi ông trải qua thời thơ ấu.

16 vé xổ số miền Nam trúng độc đắc đang được đại lý tìm kiếm

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đang tìm chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 16 vé của một đài.

Theo Thái An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 16:30 PM (GMT+7)
