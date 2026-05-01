Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm

Công ty xổ số Maryland cho biết người đàn ông sống tại hạt St. Mary này có nhiều thời gian để chú ý đến mọi thứ khi phải lái xe hơn 110 km đi làm. Gần đây, ông dừng đèn đỏ và việc "tình cờ chú ý" một biển số xe giúp ông trúng số.

"Tôi đang lái xe đi làm và dừng đèn đỏ thì chú ý biển số 19363 của một chiếc xe tải", theo thông cáo của công ty dẫn lại lời kể của người đàn ông may mắn.

Danh tính của người này chưa được tiết lộ. Ông sẽ nghỉ hưu sau một năm nữa nên có ý định dùng số tiền may mắn để sửa lại nhà cửa. Đây là ngôi nhà của cha mẹ ông để lại và cũng là nơi ông trải qua thời thơ ấu.