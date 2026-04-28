Nông dân xã này ở Hà Tĩnh, nuôi con thú đặc sản “ngủ ngày cày đêm”, hễ nhà nào nuôi là lãi lớn

Từ thử nghiệm ban đầu đến mô hình kinh tế thu về tiền tỷ

Từ những hộ nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay chồn hương không chỉ là vật nuôi đặc sản mà còn trở thành sinh kế mới đầy tiềm năng.

Với ưu điểm dễ chăm sóc, chi phí thấp, đầu ra ổn định và giá trị kinh tế cao, mô hình này đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu phát triển kinh tế nông hộ tại địa phương.

Mô hình nuôi chồn hương của anh Trần Hậu Tuệ - thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) bước đầu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Sau nhiều năm gắn bó với các nghề chăn nuôi truyền thống, anh Trần Hậu Tuệ, ở thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh từng trải qua không ít khó khăn khi dịch bệnh xảy ra liên tiếp, khiến hiệu quả kinh tế bấp bênh.

Trước thực tế đó, cuối năm 2019, anh Trần Hậu Tuệ mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi chồn hương sau khi tìm hiểu kỹ thị trường và hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định.

Ban đầu, anh Tuệ chỉ nuôi thử nghiệm vài chục con giống. Nhờ sự kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đàn chồn hương của gia đình nhanh chóng thích nghi, sinh trưởng tốt. Từ kết quả khả quan đó, anh Tuệ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi.

Với đặc tính dễ nuôi, ít dịch bệnh và chi phí thức ăn thấp, chồn hương ở xã Gia Hanh, Hà Tĩnh đang mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loại vật nuôi truyền thống. Ảnh: PV

Hiện nay, trang trại của anh Tuệ có diện tích gần 1.000 m2 với hơn 400 con chồn hương.

Mô hình được xây dựng bài bản, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật như giữ ấm vào mùa đông, lắp đặt hệ thống phun sương làm mát vào mùa hè, tạo môi trường sống phù hợp cho vật nuôi.

Anh Trần Hậu Tuệ cho biết: “Chồn hương là loài vật nuôi khá dễ chăm sóc, ít bệnh, ăn tạp và không đòi hỏi diện tích chuồng trại lớn. Đặc biệt, vật nuôi này ít gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với điều kiện chăn nuôi hộ gia đình".

Theo anh Trần Hậu Tuệ (ở thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh), hiện trang trại nuôi chồn hương đã mang lại nguồn thu nhập rất lớn, trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều nông dân trong và ngoài vùng. Ảnh: PV

Anh Trần Hậu Tuệ áp dụng phương pháp nuôi riêng lẻ trong các ô chuồng, mỗi ô rộng khoảng 1 m2 nhằm hạn chế tình trạng cắn nhau do bản tính hoang dã của chồn. Chi phí thức ăn mỗi con chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/ngày, chủ yếu là chuối và các phụ phẩm nông nghiệp.

Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình anh Tuệ còn tận dụng diện tích vườn đồi để trồng chuối, góp phần giảm đáng kể chi phí.

Nhờ đầu tư đúng hướng, năm 2025, anh Trần Hậu Tuệ đã xuất bán hơn 200 cặp chồn giống.

Dự kiến năm 2026, trang trại sẽ cung ứng trên 500 con giống ra thị trường, mang lại lợi nhuận hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả kinh tế vượt trội của mô hình này.

Chồn hương rất ưa sạch sẽ, thức ăn chủ yếu chuối chín, cá tạp, tôm, tép giúp tiết kiệm chi phí đầu vào. Ảnh: PV

Cũng tại thôn Quần Ngọc, anh Mai Khắc Thạch là một trong những hộ tiên phong nuôi chồn hương từ năm 2019. Với diện tích hơn 500 m2, anh xây dựng khoảng 500 ô chuồng, nuôi 300 con chồn sinh sản và chồn con.

Theo anh Mai Khắc Thạch, do chồn hương vẫn giữ bản tính hoang dã nên việc nuôi riêng từng con là yêu cầu bắt buộc để tránh xung đột.

Chồn mẹ có thời gian mang thai từ 54 - 60 ngày, mỗi năm sinh 2 lứa, mỗi lứa từ 3-5 con. Với giá bán khoảng 10 triệu đồng/cặp chồn giống 8 tháng tuổi, nguồn thu từ mô hình này khá ổn định.

Anh Mai Khắc Thạch, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào nuôi chồn hương. Ảnh: PV

Đối với chồn thương phẩm, chỉ sau khoảng 2 tháng nuôi, khi đạt trọng lượng từ 0,6-1 kg là có thể xuất bán. Nhờ đó, mỗi năm gia đình anh Thạch thu về hơn 1 tỷ đồng.

“Chồn hương là loài ưa sạch sẽ, không thích môi trường ẩm thấp, hôi hám. Bởi vậy, việc vệ sinh chuồng trại, thay nước uống thường xuyên và sát khuẩn định kỳ 1-2 lần mỗi tuần là yếu tố quan trọng giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh”, anh Thạch bật mí.

Hướng đi mới cho phát triển kinh tế cho bà con nông dân

Từ hiệu quả thực tế của các mô hình như hộ anh Trần Hậu Tuệ, anh Mai Khắc Thạch, nhiều hộ dân tại xã Gia Hanh đã mạnh dạn học hỏi và đầu tư nuôi chồn hương.

Điển hình như gia đình bà Bùi Thị Tứ, bắt đầu triển khai mô hình từ năm 2023 với quy mô khoảng 200 con.

Mô hình nuôi chồn hương của gia đình bà Bùi Thị Tứ, ở Thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) hiện đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật chăm sóc, đàn chồn của gia đình bà phát triển ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể. Trong thời gian tới, bà dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho từng hộ gia đình, mô hình nuôi chồn hương tại thôn Quần Ngọc còn góp phần hình thành một hướng sản xuất mới.

Đến nay, toàn thôn đã có 7 hộ tham gia nuôi với quy mô khác nhau. Các hộ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình chăn nuôi, tạo nên sự liên kết bước đầu trong sản xuất.

Chuồng nuôi chồn hương được làm bằng lưới sắt hoặc gỗ tre kiên cố, kích thước tham khảo khoảng 1m (cao) x 1m (rộng) x 1.2m (dài) để đảm bảo không gian vận động. Ảnh: PV

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nuôi chồn hương là mô hình có nhiều tiềm năng. Không đòi hỏi diện tích lớn, công chăm sóc không quá vất vả nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, người nuôi cần tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn giống và quản lý vật nuôi.

Việc lựa chọn con giống từ cơ sở hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng đàn.

Theo kinh nghiệm người dân nuôi chồn hương, chuồng phải dọn sạch phân, nước tiểu hàng ngày vì chồn rất ưa sạch sẽ, nếu bẩn chúng dễ bị bệnh tiêu hóa. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, ghi chép quá trình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cũng cần được chú trọng.

Người nuôi có thể bổ sung thêm men vi sinh, vitamin vào khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giúp đàn chồn sinh trưởng tốt và nâng cao năng suất.

Có thể thấy, từ những bước đi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay nuôi chồn hương ở xã Gia Hanh đã dần khẳng định hiệu quả rõ rệt.

Đây không chỉ là câu chuyện thành công của một vài hộ gia đình, mà còn là minh chứng cho sự năng động, dám nghĩ dám làm của người nông dân trong việc tìm kiếm hướng đi mới, thích ứng với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường.

Mô hình nuôi chồn hương tại xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) hiện là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế nông thôn, giúp nhiều hộ dân thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đại - Phó phòng Kinh tế xã Gia Hanh, cho biết: “Thành công bước đầu của các mô hình nuôi chồn hương đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông hộ. Tuy nhiên, để mô hình được nhân rộng, cần tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn giống chất lượng và xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm”.