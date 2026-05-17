Bộ Xây dựng: Không bắt buộc tạm trú khi đăng ký mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng lên tiếng về điều kiện cư trú khi mua nhà ở xã hội

Mới đây, bà Đặng Thị Nga đã gửi phản ánh tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về trường hợp của gia đình mình. Theo đó, vợ chồng bà đều có hợp đồng lao động tại Hà Nội, thu nhập bình quân dưới 40 triệu đồng/tháng và chưa sở hữu bất động sản nào.

Tuy nhiên, căn chung cư mini gia đình đang thuê do bên thứ ba quản lý không cung cấp giấy tờ liên quan để đăng ký tạm trú. Điều này khiến bà băn khoăn, việc không có tạm trú có ảnh hưởng đến điều kiện xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội hay không?

Nhiều người lao động tại Hà Nội dù có việc làm ổn định vẫn lo ngại mất cơ hội mua nhà ở xã hội vì chưa đăng ký tạm trú tại nơi ở thuê. Ảnh: Anh Văn

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật hiện hành không quy định điều kiện cư trú đối với người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Theo Bộ, các quy định hiện nay chỉ yêu cầu người có nhu cầu phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định của Luật Nhà ở. Điều này đồng nghĩa, việc chưa có hộ khẩu hoặc chưa đăng ký tạm trú sẽ không phải yếu tố khiến người dân mất quyền đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngoài điều kiện cư trú, bà Nga cũng bày tỏ băn khoăn về việc hồ sơ mua nhà ở xã hội hiện vẫn yêu cầu nhiều loại giấy tờ như xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội hay giấy xác nhận điều kiện nhà ở, trong khi dữ liệu dân cư và thông tin cá nhân đã từng bước được số hóa.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết thành phần hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội hiện vẫn được thực hiện theo các thông tư hướng dẫn đang có hiệu lực. Vì vậy, người dân khi nộp hồ sơ vẫn phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định hiện hành.

Đối với nhu cầu tìm kiếm dự án phù hợp, Bộ khuyến nghị người dân theo dõi thông tin công khai từ Sở Xây dựng địa phương, UBND cấp xã nơi có dự án hoặc các kênh thông tin chính thức của chủ đầu tư để chủ động chuẩn bị hồ sơ đăng ký.