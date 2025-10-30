Giá iPhone 16 giảm sâu nhất kể từ khi xuất hiện

Khảo sát thị trường cho thấy, mức giảm giá của iPhone 16 năm nay diễn ra nhanh hơn so với chu kỳ của iPhone 14 và iPhone 15 trước đây, do iPhone 17 series đã chính thức ra mắt và tạo áp lực cạnh tranh về giá.

Các hệ thống bán lẻ điện thoại di động như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, TopZone và Viettel Store đều đồng loạt điều chỉnh giá bán, đưa giá iPhone 16 về mức hấp dẫn hơn.

Cụ thể, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (128GB) được bán phổ biến ở mức 20,9-21,3 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng, tương đương 7-9% so với giá niêm yết ban đầu 23 triệu đồng.

Phiên bản iPhone 16 (256GB) dao động quanh 22,9 triệu đồng, trong khi bản 512GB có giá khoảng 27,99 triệu đồng, thấp hơn gần 3 triệu đồng so với lúc mở bán.

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 16 Pro (128GB) được niêm yết khoảng 24,9 triệu đồng, giảm gần 4 triệu đồng so với thời điểm tháng 9/2024.

Giá iPhone 16 giảm mạnh. Ảnh: D.Anh

Trong khi đó, mẫu iPhone 16 Pro Max (256GB) giảm từ mức 34,99 triệu đồng xuống chỉ còn 29,6-30,5 triệu đồng, tức giảm khoảng 13-15%. Viettel Store thậm chí đang niêm yết giá chỉ 30,19 triệu đồng, còn Hoàng Hà Mobile và CellphoneS đưa ra mức 29,99-30,59 triệu đồng, kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Các chương trình ưu đãi như trả góp 0%, thu cũ đổi mới, hoặc giảm trực tiếp khi thanh toán qua ví điện tử cũng góp phần giúp giá thực tế của iPhone 16 thấp hơn giá niêm yết thêm từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Trong nhóm các hệ thống lớn, Viettel Store và Hoàng Hà Mobile hiện có giá cạnh tranh nhất.

Chị Minh Anh (nhân viên bán hàng điện máy) cho biết, việc iPhone 16 giảm giá là hoàn toàn bình thường theo chu kỳ hàng năm của Apple. Tuy nhiên, năm nay sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ khiến mức khuyến mại được đẩy lên cao hơn, mang lại lợi ích rõ rệt cho người mua. Trong khi đó, iPhone 17 khi ra mắt có giá rất cao và phải mất ít nhất nửa năm để giá ổn định.

Với những người dùng không quá chạy theo công nghệ mới nhất, iPhone 16 là lựa chọn hợp lý. Đây vẫn là chiếc smartphone có hiệu năng và camera hàng đầu, với chip A18 Bionic đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu sử dụng. So với iPhone 17, sự khác biệt trong trải nghiệm hàng ngày là rất nhỏ, trong khi mức giá chênh lệch tới 6-8 triệu đồng.

Không chỉ iPhone 16, các dòng máy đời cũ như iPhone 15 và iPhone 14 cũng đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu trên toàn thị trường.

iPhone 15 bản 128GB hiện được niêm yết quanh mức 16,7-17,3 triệu đồng, giảm khoảng 13-20%. Một số cửa hàng còn đưa ra mức 15,89 triệu đồng cho phiên bản này, thấp hơn tới 6-7 triệu đồng so với thời điểm đầu. Các phiên bản iPhone 15 Plus cũng đã hạ xuống mức 18-19 triệu đồng, tùy dung lượng bộ nhớ.

iPhone 14 (128GB) hiện chỉ còn 12,49 triệu đồng, giảm khoảng 17-20%. Một số hệ thống khác ghi nhận mức giá thấp nhất khoảng 12,29 triệu đồng, trong khi bản iPhone 14 Plus (128GB) cũng đang dao động quanh 15-16 triệu đồng.