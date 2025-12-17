Ông Johnathan Hạnh Nguyễn diện 2 bộ vest hơn tỷ đồng trong đám cưới con gái

Hai bộ lễ phục ông Johnathan Hạnh Nguyễn sử dụng được đặt may riêng bởi Stefano Ricci - thương hiệu menswear cao cấp của Italy, nổi tiếng với các thiết kế dành cho giới siêu giàu và tầng lớp tinh hoa châu Âu.

Đội ngũ thiết kế Italy nhiều lần sang Việt Nam để gặp gỡ trực tiếp, đo phom, lựa chọn chất liệu và tinh chỉnh từng chi tiết như độ cong ve áo, bề mặt vải hay hiệu ứng ánh sáng khi di chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo chuẩn made-to-measure, bảo đảm sự chính xác và phù hợp tuyệt đối với người mặc.

Nhà mốt theo đuổi triết lý "100% Made in Italy", chú trọng kỹ nghệ thủ công và chất liệu đặc biệt như lụa Como, da cá sấu, kim loại quý. Chỉ phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu, doanh nhân và chính khách toàn cầu, định vị phong cách sang trọng, kín đáo, đề cao giá trị nghệ thuật và di sản.

Johnathan Hạnh Nguyễn diện bộ tuxedo thứ hai ở Đà Nẵng.

Trong lễ cưới đầu tiên, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lựa chọn bộ tuxedo màu xanh navy, sử dụng chất liệu jacquard, họa tiết chỉ hiện rõ khi chuyển động, tạo vẻ sang trọng và kín đáo. Bộ tuxedo thứ hai ông diện tại tiệc cưới ở Đà Nẵng ngày 12/12 được thiết kế dựa trên phong cách lịch lãm quen thuộc.

Theo êkíp, mỗi bộ tuxedo có giá hơn nửa tỷ đồng và đều không có bản sao. Vải được dệt riêng, phom dáng chỉnh theo số đo cá nhân, từng đường kim mũi chỉ được hoàn thiện cho duy nhất người mặc trong buổi lễ.

Dù không tạo hiệu ứng thị giác như váy cưới hơn 30kg của cô dâu hay dàn khách mời nổi tiếng, hai bộ vest may đo được xem là chi tiết thể hiện sự chỉn chu và vai trò "điểm tựa" của người cha trong ngày trọng đại của con gái.

Bộ tuxedo hiện họa tiết khi ông di chuyển trong lễ cưới.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang, có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Seattle (Mỹ). Trước khi về nước, ông từng làm thanh tra tài chính cho Boeing - một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Năm 1985, ông được Chính phủ giao nhiệm vụ tham gia mở đường bay giữa Việt Nam và Philippines. Sau nhiều nỗ lực, ông góp phần hoàn tất thủ tục cấp phép đường bay quốc tế đầu tiên nối TP HCM – Manila, được xem là bước mở đầu cho việc kết nối hàng không của Việt Nam với khu vực và thế giới. Sau 15 năm gây dựng sự nghiệp tại Mỹ, ông quyết định trở về nước làm việc lâu dài.

Từ lĩnh vực hàng không, ông mở rộng sang sản xuất, du lịch, sau đó tập trung vào bán lẻ và hàng xa xỉ khi chính sách cho khu vực tư nhân phát triển được ban hành đầu những năm 2000. Ông là người sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), với hơn 25 công ty thành viên, đưa hơn 100 thương hiệu quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Ông có sáu con với người vợ đầu là người Philippines, trong đó có Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn. Năm 1995, ông kết hôn với bà Lê Hồng Thủy Tiên - hiện là Tổng giám đốc IPPG - và có thêm hai con là Tiên Nguyễn và William Hiếu Nguyễn. Các con của ông hiện đều tham gia điều hành và giữ vị trí quản lý trong tập đoàn gia đình.