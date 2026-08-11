Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD mua sầu riêng Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Hải quan, Trung Quốc chi 2,04 tỷ USD mua rau quả Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng gần 25%. Sầu riêng đóng góp 988 triệu USD, tăng 43,4% và chiếm 48,45% kim ngạch rau quả. Giá trị loại trái cây này thậm chí cao hơn tổng kim ngạch thanh long, chuối, mít, dừa và xoài cộng lại.

Thanh long, chuối và mít lần lượt đạt 168,3 triệu, 150,3 triệu và 126,6 triệu USD. Dừa tăng gần gấp đôi, trong khi thanh long, chuối và xoài đều giảm.

Đà tăng của sầu riêng có thể còn tiếp tục khi nguồn hàng bước vào giai đoạn dồi dào hơn. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Tây Nguyên - vùng trồng sầu riêng lớn của cả nước - mới bắt đầu vào chính vụ.

Ông Nguyên cho rằng nếu duy trì được tốc độ hiện nay, xuất khẩu sầu riêng cả năm sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Sầu riêng của nhà vườn ở Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Khương

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, dân số đông không có nghĩa sầu riêng sẽ bán chạy ngay. Loại trái cây này vẫn khá xa lạ với phần đông người tiêu dùng Ấn Độ, trong khi thuế nhập khẩu, thói quen ăn uống và hệ thống phân phối đều cần thời gian để thích nghi.

Giai đoạn đầu, sầu riêng có thể tìm khách ở các đô thị lớn, cửa hàng trái cây nhập khẩu, hệ thống bán lẻ cao cấp, khách sạn, nhà hàng và thương mại điện tử. Các sản phẩm đông lạnh, sấy hoặc chế biến cũng là một cách để doanh nghiệp thử thị trường, đồng thời giảm áp lực tiêu thụ khi vào vụ rộ.

Nhưng để bán được nhiều hơn, có thị trường thôi chưa đủ. Chất lượng và khả năng truy xuất vẫn là bài toán lớn với sầu riêng Việt Nam.