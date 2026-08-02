Doanh nghiệp phải vượt 8 'cửa' mới xuất khẩu được sầu riêng
Để một lô sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khác, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và giấy tờ theo quy định của Việt Nam và yêu cầu từ phía bạn. Tổng cộng có 8 "cửa ải" doanh nghiệp phải vượt qua.
Từ vụ án sầu riêng, chuyên gia cho rằng, không thể tiếp tục xử lý theo kiểu “vướng đâu gỡ đó”. Mã số vùng trồng chỉ là một mắt xích, điều cần làm là...
Theo Nội dung: Tuấn Nguyễn | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 05:30 AM (GMT+7)