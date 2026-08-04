Sau một sự cố, vườn sầu riêng của anh nông dân Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) làm gì mà "cháy" hàng, giá bán cao gấp 2-3 lần?

Tìm lại sức sống cho vùng đất cù lao sau sự cố thiên tai

Anh Dương Quốc Cảnh hái quả ngọt nhờ trồng sầu riêng hữu cơ. Ảnh: T.Đ

Xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ) từng được ví như "thủ phủ sầu riêng" của miền Tây với những mảng xanh bạt ngàn trải dài khắp cù lao. Thế nhưng, trận hạn mặn lịch sử năm 2020 đi qua đã để lại tổn thất nặng nề, hàng loạt diện tích sầu riêng chết trụi lá. Thêm vào đó, thói quen lạm dụng phân bón và thuốc hóa học kéo dài khiến cây dễ bị xì mủ, sinh nấm bệnh, làm tuổi thọ vườn cây suy giảm nghiêm trọng.

Nhanh nhạy nhận ra những bế tắc của phương thức trồng sầu riêng truyền thống, anh Dương Quốc Cảnh đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng: chuyển đổi 7 công đất vườn gia đình sang trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ.

Bắt đầu thử nghiệm từ 5 gốc cây ban đầu, đến nay anh đã mở rộng lên 20 gốc trên nền vườn sầu riêng hơn chục năm tuổi.

Nhờ nguồn phân bón hữu cơ dồi dào giúp cải tạo nền đất, vườn cây nhà anh Cảnh dần khôi phục lại độ phì nhiêu, tăng khả năng chống chịu mặn và cho trái trĩu cành.

Trồng sầu riêng hữu cơ đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cao hơn và công sức chăm sóc tỉ mỉ so với canh tác truyền thống. Ảnh: T.Đ

Trái ngọt từ tư duy làm nông tử tế và bài toán giá trị gia tăng

Dù trồng sầu riêng hữu cơ đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, công sức chăm sóc nhiều hơn, tỉ mỉ từng gốc cây cho đến bọc từng trái để ngừa sâu bệnh nhưng quả ngọt anh Cảnh thu về hoàn toàn tương xứng.

“Thay vì thu hoạch đồng loạt như cách trồng sầu riêng truyền thống, sầu riêng hữu cơ được hái rải rác theo đúng độ chín tự nhiên để giữ trọn hương vị đậm đà và độ an toàn cho người tiêu dùng”, anh Cảnh chia sẻ.

Sự khác biệt về chất lượng đã mang lại giá trị kinh tế rõ rệt. Ví như, giá sầu riêng hiện nay tại vườn dao động từ 35.000 – 42.000 đồng/kg đối với Ri6 loại A và khoảng 66.000 – 78.000 đồng/kg đối với sầu Thái (loại A), thì sầu riêng sạch của anh Cảnh luôn duy trì mức giá ổn định gấp 2-3 lần.

“Tại mọi thời điểm giá sầu riêng hữu cơ luôn gấp 2-3 lần sầu riêng thường. Đồng thời, khách hàng muốn thưởng thức sầu riêng hữu cơ đều phải đặt trước vì sản lượng thu hoạch không đủ cung ứng ra thị trường”, anh Cảnh thổ lộ.

Sầu riêng hữu cơ được hái rải rác theo đúng độ chín tự nhiên. Ảnh: T.Đ

Mô hình của anh Cảnh cũng phù hợp với định hướng chung của tỉnh Đồng Tháp - địa phương đang có khoảng 32.000 ha sầu riêng với sản lượng 511.000 – 556.000 tấn/năm, với 350 – 355 mã số vùng trồng (tương ứng diện tích gần 14.000 ha) được cấp.

Việc khuyến khích người dân bón phân hữu cơ, quản lý dịch hại sinh học và đăng ký mã số vùng trồng chính là chìa khóa vàng giúp trái sầu riêng Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch khắt khe.