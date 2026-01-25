Trồng mai vàng vàng bonsai ý nghĩa phong thủy, cô nông dân Cần Thơ bán kiểu gì mà thu hàng trăm triệu/tháng?

Chủ động livestream bán mai vàng bonsai vào dịp Tết

Hình thức livestream bán mai vàng bonsai đang được chị Cao Thị Thùy Trang (38 tuổi, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) thực hiện khá thành công.

Chị Cao Thị Thùy Trang, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ livestream bán mai vàng bonsai vào những buổi tối. Ảnh: H.X

Chị cho biết, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau, nhu cầu mua mai vàng bonsai khá cao. Do đó, hình thức livestream giúp tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, thay vì chờ khách trực tiếp đến vườn mua.

Thời gian chị Trang livestream bán mai vàng bonsai là từ 20 giờ hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau vì lúc này lượng người xem nhiều. Theo đó, lượng khách mua tăng cũng khá đông, có thời điểm lên đến khoảng 60 cây/đêm.

Đa số các giống mai vàng của chị Trang trồng đều có bông to, nụ dày, nhiều cánh và tên gọi mang ý nghĩa phong thủy. Ảnh: H.X

Mai vàng bonsai của Cao Thị Thùy Trang chuẩn bị giao cho khách. Ảnh: H.X

Chị Trang chia sẻ, bán hàng trực tiếp phải phụ thuộc khách tìm đến, còn bán online là mình chủ động tiếp cận khách ở khắp nơi, hiệu quả hơn hẳn, đặc biệt là hình thức livestream.

"Khi livestream, người mua dễ dàng quan sát dáng cây mai, bộ đế, số lượng nụ. Ngoài ra, còn được tư vấn trực tiếp trên đó, tạo sự tin tưởng", chị Trang nói.

Ngoài livestream, chị còn đăng video giới thiệu mai vàng bonsai lên mạng xã hội TikTok và Youtube, với tần suất khoảng 2 video/ngày đối với những ngày cận Tết Nguyên đán (những ngày thường chỉ đăng 1 video).

Cách tăng tỉ lệ khách "chốt đơn" khi livestream bán mai vàng bonsai

Đối với hình thức livestream, chị chủ yếu bán mai vàng bonsai cây nhỏ, với giá từ 150.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/cây. Còn đăng video có thể bán được từ 8–12 cây mai vàng cỡ lớn, có giá trị trung bình và cao (từ 1,5 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/cây).

Mai vàng bonsai thường được bán chạy vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: H.X

Chị Trang hiện sở hữu khu vườn rộng khoảng 2.500 m2 với hơn 2.000 gốc mai vàng bonsai lớn nhỏ. Ảnh: H.X

"Những ngày cận Tết, hay nói cách khác là vào thời gian cao điểm, lượng tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, giúp doanh thu của vườn mai vàng bonsai đạt trên 300 triệu đồng/tháng", chị Trang nói.

Để đạt được kết quả trên, chị cho biết, mai vàng của chị được chăm sóc rất tốt. Ngoài ra, khâu đóng gói cũng rất được chú trọng, đảm bảo giao đúng sản phẩm cũng như chất lượng. Do đó, khách mua dễ dàng "chốt đơn".

Các giống mai vàng mà chị Trang kinh doanh, được khách ưa chuộng gồm siêu bông Bình Lợi, giảo Ngọc Toàn, giảo cam Thiên Lộc, giảo Như Ý, giảo Hoàng Kim,... Đa số các giống mai này đều có bông to, nụ dày, nhiều cánh và tên gọi mang ý nghĩa phong thủy.

Hiện nay, chị Trang hiện sở hữu khu vườn rộng khoảng 2.500 m2 với hơn 2.000 gốc mai vàng bonsai lớn nhỏ, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động.