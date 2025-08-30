Trắng tay sau bão số 5, người nuôi tôm ở Thanh Hóa oằn mình gượng dậy

Nhiều diện tích ao nuôi tôm của người dân xã Hoằng Thanh bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Lê Dương

Bên những ao nuôi tôm bị bão tàn phá, anh Trương Văn Hiệp (SN 1983, thôn Xuân Phú) cho biết, nhà anh có 9 ao nuôi với diện tích hơn 1ha. Gia đình anh mới nuôi tôm được 4 năm, tổng mức đầu tư ban đầu hết hơn 3 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Gia đình vừa vay 1 tỷ đồng để nâng cấp ao nuôi và thả giống được 10 ngày thì bão đổ bộ.

"Trước mùa mưa bão, tôi còn bỏ 100 triệu đồng gia cố hơn 150m đê ven biển, nhưng cũng không hiệu quả. Bão số 5 diễn biến khó lường, kéo dài nhiều giờ khi vào đất liền, vượt ngoài dự tính khiến chúng tôi không kịp trở tay”, anh Hiệp buồn bã nói.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, 9 ao nuôi tôm của gia đình anh Hiệp bị phá tan. Ảnh: Lê Dương

Bờ tường ao nuôi bị sóng biển đánh sập. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Hiệp, với 9 ao nuôi tôm của gia đình, từ cơ sở vật chất, hệ thống nhà màng đến bể nuôi, con giống đều bị sóng đánh tan, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Tương tự, gia đình ông Trần Văn Quân ở thôn Đông Xuân Vi cũng thiệt hại nặng nề khi toàn bộ bể nuôi công nghệ cao và nhà trông coi trên diện tích 4.000m2 bị bão tàn phá.

Ông Quân chia sẻ, gia đình ông theo nghề nuôi tôm đã 10 năm, nhưng chưa năm nào chứng kiến trận bão quần thảo lâu như vậy. Mưa bão làm phần lớn hệ thống bể nuôi tôm công nghệ cao cùng nhà trông coi bị hư hỏng.

Ông Quân đang khắc phục lại đầm tôm của gia đình sau ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Lê Dương

Hệ thống nhà trông coi cũng bị gió giật hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

“Khoảng 10 tấn tôm thẻ chân trắng sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình tôi đã bị sóng cuốn trôi, với giá trị thương mại gần 2 tỷ đồng. Cộng thêm cơ sở vật chất, hệ thống nuôi bị hư hỏng, tổng cộng thiệt hại khoảng 3-4 tỷ đồng”, ông Quân nói.

Dù thiệt hại nặng nề, ông Quân khẳng định gia đình vẫn tiếp tục khôi phục và duy trì sản xuất bởi đây là nghề chính, mang lại giá trị cao cho địa phương.

Theo thống kê của UBND xã Hoằng Thanh, bão số 5 đã gây thiệt hại khoảng 50ha diện tích nuôi tôm của hàng chục hộ dân, chủ yếu ở khu vực sát bờ biển.

Lãnh đạo xã cho biết, nuôi tôm là một trong những ngành nghề chủ lực của địa phương. Chính quyền sẽ tiếp tục thống kê, đánh giá toàn diện thiệt hại, báo cáo và đề xuất với cấp có thẩm quyền để hỗ trợ người dân sớm phục hồi sản xuất.