Đại lộ Thăng Long ùn tắc vì ngập, dịch vụ xe kéo đắt khách

Sáng 27/8, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, sau mưa lớn do hoàn lưu bão số 5, nội thành vẫn còn 23 điểm ngập. Trước đó, đêm 26 rạng sáng 27/8, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm.

So với sáng 26/8, đã giảm được 58/82 điểm úng ngập, mức độ ngập đã giảm so với thời điểm 21h ngày 26/8.

Đại lộ Thăng Long còn ngập tại các hầm chui số 3, 5, 6 và Km9+656; nhiều đoạn ngập sâu khiến người dân chật vật đi làm sáng nay.

Nhiều ô tô bất động, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Các phương tiện phải leo vỉa hè, đi qua đoạn bùn đất để tránh khu vực ngập sâu.

Người đàn ông cho hay anh là nhân viên giao hàng, trong lúc đi qua đoạn ngập đã làm rơi đồ của khách và đang lội nước tìm lại.

Barie trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngập trong biển nước.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho hay, nước rút chậm do mực nước hệ thống vẫn cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ, sáng 27/8 Hà Nội và vùng lân cận còn mưa, lượng mưa phổ biến 20 - 30 mm, có nơi lớn hơn.

Dịch vụ chở người qua đoạn ngập trước bảo tàng với giá 30.000 đồng/lượt hút đông khách.

Ô tô nối dài trên cao tốc trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều hành khách phải đi bộ lên đây để bắt xe tiếp tục hành trình.

Trước Vincom Mega Mall Smart City ngập sâu, nhiều xe máy phải leo lên đường cao tốc để tránh.

Người dân chật vật di chuyển trên đường gom đại lộ Thăng Long.

Xe cứu hộ kéo ô tô chết máy về gara.