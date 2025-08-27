Hàng loạt ô tô ngập nước sau mưa lớn ở Hà Nội, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?

Do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) và hoàn lưu bão, từ đêm 25/8 đến nay (27/8), Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều đường phố ngập sâu.

Theo ghi nhận, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều xe ô tô bị ngập sâu trong nước, hư hỏng, chết máy giữa đường.

Sau trận mưa, vấn đề được nhiều người quan tâm là những xe này có được bồi thường hay không? Và đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những chiếc xe ô tô bị ngập nước?

Ô tô bị nước nhấn chìm nửa xe trên địa bàn phường Đông Ngạc, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Ô tô bị ngập nước tại khu vực xã An Khánh, Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc xe bị hư hỏng khi ngập nước do mưa, bão lũ,… là trường hợp bất khả kháng do thiên tai. Đa số các trường hợp này đều được bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào chủ xe cũng sẽ được bồi thường thiệt hại vì thiếu những điều kiện cần thiết.

Theo đó, nếu chủ xe phải tham gia bảo hiểm vật chất sẽ được đền bù. Tuy nhiên, trong hợp đồng bảo hiểm, cần thỏa thuận rõ về những trường hợp được bồi thường tổn thất, trong đó có bồi thường thiệt hại khi xe bị ngập nước do thiên tai.

Ngoài ra, để được hưởng bồi thường thiệt hại, chủ xe phải chứng minh được xe hư hỏng là do ngập nước vì mưa, bão lũ….

Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng cho biết, theo Điều 14 Nghị định 103/2008/NĐ-CP, khi chưa xác định đầy đủ thiệt hại, công ty bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả và mức bồi thường thiệt hại về tài sản được xác định theo thiệt hại thực tế.

Mức bồi thường tổn thất đối với trường hợp xe bị hư hại do thiên tai phải được căn cứ vào thiệt hại thực tế sau khi giám định thiệt hại tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm để bồi thường cho chủ xe theo quy định tại Điều 16 Quy tắc bảo hiểm về bồi thường tổn thất.