Giá rau tăng vọt, sinh viên chờ mẹ tiếp tế từ quê

Nữ sinh viên 19 tuổi cho biết, rau vốn là nguồn thực phẩm rẻ nay trở thành món phải cân nhắc kỹ. "Mấy tháng trước còn nói sinh viên ăn rau cho rẻ, giờ rau còn đắt hơn thịt, không biết nấu gì cho vừa miệng mà không 'cháy' túi", Thùy An nói. Những ngày không nhận được rau mẹ gửi rau từ Đồng Nai (Bình Phước cũ) lên, bữa ăn của An chủ yếu là bánh mì, mì gói hoặc những món chất xơ.

Một bữa ăn trong ngày của Thùy An. Ảnh: NVCC.

Không riêng với nhóm sinh viên như Thúy An, Thúy Vy, 34 tuổi, phường Tân Hưng, cũng phải xoay xở chi tiêu khi giá rau tăng vọt. Chị gần như thay đổi hoàn toàn thực đơn đi chợ. Trước đây chị chọn theo sở thích của con, nay ưu tiên tiêu chí "rẻ nhất và còn tươi". Những loại như rau dền, cải cúc, rau ngót vốn ít được ưu ái trong gia đình, giờ trở thành lựa chọn chính. "Không ai kén chọn được nữa. Có tí chất xơ còn hơn không", Vy nói.

Cùng ở phường Tân Hưng, Kim Hiền, 47 tuổi, tìm được cách tiết kiệm hiệu quả hơn: rủ 2-3 hộ hàng xóm gom mua rau theo giá sỉ ở chợ đầu mối Bình Điền, phường Bình Đông. "Nhà tôi 6 người, ăn rau cũng khá nhiều. Đi chợ trả giá hoài cũng ngại mà không trả thì cuối tháng chi phí đội lên rất nhiều. Tính ra cách này là tối ưu nhất", Hiền nói.

Người dân mua rau ở khu chợ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần.

Giá rau tăng mạnh khiến nhiều quán ăn khó giữ được giá cũ. Tại một tiệm hủ tiếu ở phường Bến Thành, Trâm Anh, 22 tuổi, thừa nhận đã "căng như dây đàn" từ đầu tháng qua. "Đầu năm hành lá chỉ 30.000-40.000 đồng một kg, giờ 150.000 đồng. Tôi không tăng giá thì chỉ có lỗ", chị nói.

Sau nhiều ngày từ chối khách xin thêm rau, chị buộc phải tăng giá 5.000 đồng mỗi tô. Phần topping cũng được điều chỉnh: giảm tôm, thêm bò viên để suất ăn vẫn trông đầy đặn mà không đội chi phí nguyên liệu quá cao. "Khách cũng thông cảm, vì ai cũng thấy rau đang 'sốt' giá", chị nói.

Khảo sát của VnExpress hôm 18/11 tại các chợ và cửa hàng rau ở TP HCM cho thấy hầu hết mặt hàng đều tăng 1.000-2.000 đồng so với hôm trước và cao hơn 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm rau thơm tăng mạnh nhất: hành lá 80.000-100.000 đồng một kg, thì là lên tới 120.000 đồng; diếp cá, ngò 70.000 đồng; húng xoăn 60.000 đồng.

Tại các siêu thị MM Market, Go!, Aeon, giá rau cũng nhích thêm 5.000-15.000 đồng mỗi loại: rau muống 35.000 đồng một bó, rau dền 30.000 đồng, xà lách 40.000 đồng; cà chua và dưa leo phổ biến ở mức 50.000-70.000 đồng một kg.

Nguồn cung tại chợ đầu mối vẫn thấp, chỉ 2.300-2.400 tấn mỗi ngày. Dù thời tiết đã bớt xấu, nhiều loại như hành lá và bông cải vẫn khan hàng.

Dù giá rau tăng phi mã từ đầu tháng 11, phần lớn hộ gia đình vẫn tỏ ra lạc quan. Họ cho rằng đây là đợt tăng có yếu tố thời vụ do thiên tai kéo dài khiến chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng, hy vọng sau khi thời tiết ổn định và nguồn cung phục hồi, giá rau bình ổn trở lại.

Theo Chi cục Thống kê TP HCM, CPI tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng bình quân 10 tháng đạt 4%. Trong 11 nhóm hàng hóa, 9 nhóm ghi nhận tăng giá, với thực phẩm chịu tác động mạnh nhất do mưa lũ làm chi phí nguyên liệu đội cao.

Giá ăn uống ngoài gia đình cũng tăng theo, cùng với việc các cơ sở giáo dục ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới. Các nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, may mặc và thiết bị gia đình cũng tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi và chi phí sản xuất tăng trong giai đoạn cuối năm.