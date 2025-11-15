Giá rau tăng cao, hộ gia đình, tiểu thương và quán ăn chật vật xoay xở

Chị Thu Hà, 33 tuổi, phường Tân Hưng, cho biết hóa đơn tiền rau cho bốn người trong gia đình tăng gần gấp đôi. Rau muống trước 10.000 đồng/kg nay lên 25.000-35.000 đồng/kg; cải thảo từ 20.000 lên 45.000-50.000 đồng/kg; xà lách khoảng 55.000 đồng/kg.

"Trước đây bữa tối có 3 món gồm: một món mặn, một món rau xào/luộc và một món canh rau. Tổng chi phí dao động 130.000-150.000 đồng, giờ tăng lên 180.000-200.000 đồng vì tiền rau đội lên. Mỗi tháng riêng khoản này tốn thêm hơn một triệu đồng", Thu Hà nói.

Thu nhập gia đình 18-20 triệu đồng/tháng khiến Thu Hà phải cắt các khoản chi như quần áo, mỹ phẩm, cà phê và điều chỉnh cách nấu nướng. Chị chuyển sang mua các loại rau dễ bảo quản như su hào, bí đao, cải thảo; giảm tần suất đi chợ xuống 2 lần/tuần, cân đo lượng rau cho vừa đủ bữa và dự trữ bằng cách sơ chế, cấp đông.

"Nhiều hôm hết rau tôi phải nấu canh trứng, canh đậu hũ thay thế", chị nói.

Giá rau tăng khiến nhiều hộ gia đình phải cân đối chi tiêu. Ảnh: Quỳnh Trần.

Chị Ngọc Mai, tiểu thương bán rau tại chợ Phước Kiển, xã Nhà Bè, cho biết giá đầu vào tăng cao khiến lượng khách mua giảm rõ rệt.

"Giá lấy về từ chợ đầu mối đã tăng 40-50% so với trước. Tôi bán ra với giá cao thì khách phàn nàn, bán thấp thì lỗ vốn. Lượng khách giảm hơn 30% nên tôi cũng không muốn nhập nhiều vì sợ ế", chị Mai nói.

Dữ liệu từ các chợ đầu mối cũng cho thấy nguồn hàng giảm mạnh. Theo báo cáo từ chợ Thủ Đức, đêm 7/11, lượng rau về chợ Thủ Đức chỉ hơn 2.000 tấn, giảm 30% so với hai tháng trước. Chợ đầu mối Hóc Môn nhận 1.302 tấn rau củ đêm 7/11, giảm 224 tấn so với đêm liền kề.

Lãnh đạo địa phương tại Lâm Đồng, vùng cung cấp rau lớn nhất cả nước, cho biết mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khiến hàng trăm ha rau ở Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập ngập sâu, nhiều nông hộ chưa thể xuống giống do thời tiết bất ổn, làm sụt mạnh sản lượng. Việc thiếu hàng nhanh chóng đẩy giá bán lẻ tại các đô thị lớn tăng theo.

Trả lời phỏng vấn báo VnExpress, PGS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nhận định đợt tăng giá xuất phát từ ba nguyên nhân cốt lõi: nguồn cung gãy do thiên tai phá vỡ chu kỳ gieo trồng; chi phí đầu vào (phân bón, giống, logistics) tăng cộng với tâm lý "té nước theo mưa" của một số khâu trung gian khiến rau củ nhập khẩu cũng tăng giá dù không bị ảnh hưởng bão lũ; và yếu tố vĩ mô trong bối cảnh CPI 10 tháng tăng 3,27%, và thông tin điều chỉnh lương - thuế khiến nhiều nhà cung cấp rục rịch thiết lập mặt bằng giá mới.

Cánh đồng rau ở La Hường, TP Đà Nẵng, ngập nước. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chị Kim Oanh, 55 tuổi, chủ một quán ăn tại phường Nguyễn Thái Bình, cho biết đang chật vật xoay xở khi giá nguyên liệu tăng mạnh nhưng giá bán đã niêm yết cố định.

"Tôi thay đổi thực đơn buổi trưa văn phòng theo ngày, từ bún, phở đến hủ tiếu. Trước đây khách xin thêm rau tôi luôn phục vụ, nhưng hiện giá rau tăng gần gấp đôi, nhiều lúc dù biết khách không vui tôi vẫn phải từ chối", chị nói.

Theo chị Oanh, nếu tình trạng này kéo dài, quán có thể buộc phải điều chỉnh giá bán.