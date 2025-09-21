Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Vụ việc Nguyễn Long Vũ (SN 2002, Bắc Ninh) hành hung nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City (Hà Nội) những ngày qua đã gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định đây là hành vi nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và chuẩn mực xã hội, cần được xử lý nghiêm để răn đe.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 17/9, tại quán cà phê "Góc quán" thuộc tòa T6, KĐT Times City, anh N.M.Đ. (nhân viên quán) đã nhắc nhở nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, không được hút thuốc trong quán.

Tuy nhiên, Vũ đã phản ứng tiêu cực, nổi nóng và dùng tay tát, đấm vào mặt anh Đ. Hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh ghi lại diễn biến vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích, hành vi của Nguyễn Long Vũ có dấu hiệu rõ ràng của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Điều luật này quy định, người gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu hành vi mang tính côn đồ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.

"Việc đánh người tại nơi công cộng không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự của nạn nhân mà còn gây hoang mang, lo sợ trong cộng đồng. Đặc biệt, sự việc xảy ra ở một khu đô thị đông dân cư, nhiều người chứng kiến, nên mức độ nguy hiểm và tác động tiêu cực càng cao. Trong bối cảnh này, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ là hoàn toàn có cơ sở pháp lý, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", luật sư Nam khẳng định.

Dưới góc độ xã hội, luật sư Nguyễn Văn Nam bày tỏ lo ngại trước xu hướng một bộ phận giới trẻ hiện nay dễ nổi nóng, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

"Chỉ một phút nóng giận có thể hủy hoại cả tương lai. Không chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với bản án tù giam, người vi phạm còn mang theo tiền án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và cơ hội trong cuộc sống sau này", ông cảnh báo.

Luật sư Nam cũng khuyến nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, như quán cà phê, nhà hàng, quán bar… cần nâng cao ý thức bảo đảm an ninh trật tự, lắp đặt hệ thống camera giám sát, đào tạo nhân viên kỹ năng ứng xử tình huống và chủ động phối hợp với lực lượng công an khi xảy ra sự cố. Việc kịp thời trình báo và cung cấp chứng cứ sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý đúng người, đúng tội.

"Vụ việc này là bài học đắt giá, nhắc nhở mỗi người rằng trong xã hội văn minh, mọi mâu thuẫn phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Bạo lực chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là giải pháp. Khi mỗi cá nhân biết kiềm chế cảm xúc, tuân thủ luật pháp, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh và lành mạnh", luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.