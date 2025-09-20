Bắt 1 người trong vụ ‘tổng tài chỉ đạo đàn em đánh người’ ở quán cà phê

Người bị CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh).

Nguyễn Long Vũ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô sát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai.

Cùng với việc cơ quan Công an tiếp nhận trình báo, hình ảnh vụ xô xát đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Với tinh thần khách quan, quyết liệt, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng CQĐT CATP đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Đối với hành vi của N.V.T (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”; CQĐT xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Làm việc với CQĐT, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho N.V.T về để tiếp tục xác minh, xử lý.