Tiểu thương Paris trắng tay sau đêm bạo loạn

Tối 17/10, ông Malaine, chủ tiệm làm tóc trên đại lộ Magenta (quận 10, Paris), dùng cuộn băng dính dán tạm tấm kính mặt tiền vỡ nát.

Sau 12 năm mở tiệm tại đây, lần đầu tiên ông phải tìm cách gia cố cửa hàng vừa bị một nhóm người bịt mặt tấn công. Cạnh đó, vợ ông - người quản lý tiệm - đứng khóc giữa đống tạp chí rách nát, ghế lật đổ và mảnh gương vỡ.

Khoảng 18h cùng ngày, một nhóm thanh niên mặc đồ đen, che kín mặt đã dùng búa lớn đập vỡ kính, xông vào tiệm vơ vét. "Họ lấy sạch mọi thứ, từ mỹ phẩm, máy pha cà phê đến máy tính tiền. Chúng tôi đâu có liên quan gì đến cuộc biểu tình này", ông Malaine nói, cho biết sẽ thức trắng đêm để canh giữ tiệm.

Vụ tấn công xảy ra bên lề cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và chính sách cắt giảm chi tiêu công tại Pháp. Quảng trường République cùng các đại lộ lân cận trở thành tâm điểm của làn sóng đập phá, cướp bóc kéo dài đến khuya. Theo Le Monde, nhiều tuyến phố phủ kín mảnh kính vỡ, rượu đổ tràn mặt đường, hàng trăm bức ảnh cưới từ một tiệm in bị vứt vương vãi. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông quá khích.

Tại phố Beaurepaire, cửa cuốn kim loại của siêu thị Franprix bị cậy tung, hàng hóa bên trong bị lấy sạch. Đến 22h, hai công nhân được gọi tới đóng ván gỗ che chắn mặt tiền. Hiệu thuốc kế bên cũng mất toàn bộ máy tính và két tiền.

Đối diện siêu thị, quán cà phê La Barrique bị đốt cháy rụi. Lionel, 27 tuổi, con trai chủ quán, đứng chặn trước cửa nhằm ngăn những kẻ lạ mặt tiếp tục tràn vào lục lọi thuốc lá và rượu.

"Mẹ tôi ở bên trong lúc nhóm người tấn công. Đầu bà ấy đầy máu, hiện phải cấp cứu ở bệnh viện cùng bố tôi", Lionel nói. Trước đám đông quá khích, anh không thể tự bảo vệ quán.

Cách đó vài căn nhà, Hassan Robiul, chủ tiệm điện thoại và máy tính, ngồi bất động bên khung cửa sổ nhìn xuống vỉa hè. Ông mới dồn vốn mua lại cửa hàng này được 4 tháng. Nhóm cướp đã lấy đi số thiết bị trị giá hơn 200.000 euro (khoảng 225.000 USD). Khi một thanh niên bịt mặt đi ngang qua buông lời chế giễu rằng "đã có bảo hiểm đền", ông Robiul chỉ biết bật khóc: "Cuộc đời tôi coi như chấm dứt".

Cùng nằm trên đại lộ Magenta, cửa hàng điện thoại của ông Jahirul Azam bị khoảng 20 người cầm xà beng và dụng cụ phá cửa tấn công. Cố ngăn cản đám đông, ông Azam và nhân viên bị đánh bầm tím cơ thể.

Azam cho biết đã gọi 5 cuộc gọi khẩn cấp cho cảnh sát trong vòng một giờ nhưng đều được trả lời không thể hỗ trợ. "Nhóm người giật tung camera an ninh, lấy đi 50 chiếc iPhone, 70 điện thoại Samsung, khoảng 50 máy tính - trong đó có 20 chiếc MacBook - cùng 8.000 euro tiền mặt trong két", ông Azam nói. Ước tính thiệt hại ít nhất 140.000 euro (hơn 157.000 USD), chủ tiệm này cùng người thân phải thay nhau thức canh những tài sản còn sót lại.

Trên đại lộ Voltaire gần đó, Antoine, nhân viên cửa hàng truyện tranh Manga Story, đã trải qua bốn tiếng trốn trong căn hộ tối đèn ngay tầng trên của tiệm. Qua cửa sổ, anh thấy nhóm người bịt mặt cầm gậy bóng chày đập phá làm rung chuyển tường nhà và đốt cháy một ôtô. Khi có người dân giơ điện thoại ghi hình, nhóm này lập tức dọa giết.

Theo Antoine, những kẻ đột nhập nhắm thẳng vào khu vực trưng bày thẻ bài Pokémon và đồ sưu tầm đắt tiền trong kho hàng trị giá cả triệu euro của tiệm. "Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc mà không thể làm gì. Chẳng lẽ tôi xuống đó một mình chống lại đám đông?", anh nói.

Giữa cảnh hỗn loạn khi lực lượng cảnh sát bị quá tải, một số người dân đã tự đứng ra hỗ trợ các tiểu thương. Thấy cửa hàng quần áo cũ Kilo Shop bị cạy cửa, Fabien - một người đi đường từng phục vụ trong quân đội - đã dừng lại đứng chắn trước sảnh suốt bốn tiếng. Anh tự nhận là cháu trai của chủ tiệm để xua đuổi những kẻ có ý định hôi của, sau khi chứng kiến tiệm điện thoại Lyca Mobile kế bên bị cướp sạch.

Đến rạng sáng, khi công nhân vệ sinh thành phố Paris bắt đầu dọn dẹp mảnh kính vỡ và rác thải quanh quảng trường République, các vụ đột nhập nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn. Cảnh sát tiếp tục tuần tra và truy bắt các nhóm phá hoại trên đường phố.

Một cửa hàng Lycamobile trên Đại lộ Magenta, quận 10 của Paris, vào ngày 17/10/2026. Ảnh: LE MONDE