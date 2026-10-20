3 cây cảnh bảo hộ gia đình, trồng trong sân gia đạo bình an, tài lộc viên mãn, vượng khí, cát tường

Người sống ở chung cư, ban công chỉ bé bằng lòng bàn tay, lại chen chúc đủ loại hoa: hồng ngoại, sen đá, trầu bà, lan huệ. Ngày ngày tưới tắm, nâng niu như chăm một đứa trẻ.

Nhưng người ở quê, có trong tay cả một khoảng sân đất rộng rãi, lại rất ít khi trồng hoa. Họ trồng cây cảnh. Cây thân gỗ. Cây đứng thẳng, rễ cắm sâu, tán vươn cao. Người xưa gọi chúng bằng một cái tên rất kính trọng: Cây cảnh bảo hộ.

Hoa thì đẹp một mùa, rực rỡ đấy rồi cũng tàn. Nhưng cây bảo hộ thì khác. Nó đứng đó, bốn mùa không rời. Xuân đâm chồi, hạ che bóng, thu cho quả ngọt, đông dù trơ cành khẳng khiu vẫn đứng canh giữ nếp nhà.

3 cây cảnh được người xưa đặc biệt coi trọng

Mười năm, nó là cái cây cảnh. Hai mươi năm, nó là người bạn. Năm mươi năm, nó trở thành một thành viên trong gia đình, thành nhân chứng cho tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, cho ngày con gái đi lấy chồng, cho bóng lưng còng của ông lão ngồi quạt mo dưới gốc.

Cho nên, nếu bạn may mắn có một khoảng sân, dù nhỏ thôi, đừng chỉ trồng hoa. Hãy trồng một cái cây.

Đó là món quà của thời gian, là của để dành cho con cháu. Trong muôn vàn loại cây, có 3 cây cảnh được người xưa đặc biệt coi trọng, trồng một cây mà vượng ba đời.

Hoa táo chỉ là một màu trắng phớt hồng

1. Cây cảnh: Táo - Cây của an nhiên và sung túc

Người ta nói cây táo là món quà của đất trời, quả không sai. Vẻ đẹp của cây táo là vẻ đẹp của sự hiền lành, không phô trương. Tháng ba, tháng tư, khi gió xuân còn se lạnh, táo bắt đầu bung nụ.

Hoa táo không đỏ rực như đào, không vàng rực như mai. Nó chỉ là một màu trắng phớt hồng, năm cánh mỏng manh, nở thành từng chùm e ấp giữa nền lá non xanh biếc.

Đứng dưới gốc táo lúc hoa nở rộ, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, sạch sẽ và ngọt dịu, như mùi của nắng mới. Vẻ đẹp ấy khiến lòng người tự nhiên lắng lại.

Rồi hoa rụng, quả non nhú lên, xanh ngắt. Qua hạ, quả lớn dần. Đến cuối thu, cả cây cảnh trĩu nặng những quả táo chín đỏ sẫm, tròn căng như những chiếc đèn lồng nhỏ được treo lên. Nhìn cây táo lúc ấy, người ta thấy được sự đủ đầy.

Cây cảnh này cũng thuộc hành Mộc

Táo là loại cây hiền. Ít sâu bệnh, không đỏng đảnh, chỉ cần đất tơi xốp, đủ nắng là sống khỏe. Dù bạn chọn Fuji giòn ngọt, Gala thơm lừng hay táo mèo bản địa chua chát, cây đều sẽ trả ơn người trồng bằng những mùa quả.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh táo

Trong phong thủy, cây táo đọc là "Bình Quả", đồng âm với chữ "Bình An". Trồng táo trước sân, chính là trồng sự bình an cho gia đạo. Quả táo tròn đầy, màu đỏ, tượng trưng cho sự viên mãn, không khuyết thiếu.

Cây cảnh này cũng thuộc hành Mộc, nhưng quả lại thuộc hành Hỏa (màu đỏ). Mộc sinh Hỏa, là thế tương sinh, chủ về sự phát triển, danh tiếng và năng lượng tích cực.

Cây cảnh dạy con người ta bài học về sự kiên nhẫn.

Trồng cây táo ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà - vốn là cung gia đạo và tài lộc - sẽ giúp kích hoạt sinh khí, gia đình trên dưới hòa thuận, con cái khỏe mạnh.

Triết lý của cây cảnh này là triết lý của sự tích lũy. Nó không cho quả ngay năm đầu. Phải mất hai, ba năm vun trồng, cây mới cho trái bói.

Cây cảnh dạy con người ta bài học về sự kiên nhẫn. Hạnh phúc không phải là thứ nở rộ trong một sớm một chiều, mà là thứ được vun đắp từ những điều nhỏ bé, đều đặn mỗi ngày.

Ăn một quả táo tự tay mình trồng, rửa bằng nước mưa, cắn một miếng giòn tan, vị ngọt chua lan tỏa, bạn sẽ hiểu thế nào là "hương vị của thời gian".

2. Cây cảnh: Cam - Cây của ánh sáng và tài lộc

Nếu cây táo là sự bình an, thì cây cam, cây quýt là sự thịnh vượng hiện hữu. Vẻ đẹp của cây cam là vẻ đẹp sung túc, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Lá cam xanh thẫm, bóng loáng, quanh năm không rụng, lại tỏa ra một mùi tinh dầu the mát, vừa làm sạch không khí, vừa xua đuổi côn trùng.

Đến mùa, hoa cam trắng muốt, thơm ngát một góc sân, hương thơm thanh khiết mà người xưa vẫn dùng để ướp trà.

Cây cảnh trĩu quả

Nhưng rực rỡ nhất vẫn là khi cây vào quả. Từ tháng mười một trở đi, khi vạn vật đã vào đông ảm đạm, cây cam lại bừng lên như một cây đèn. Hàng trăm quả cam, quýt vàng óng, đỏ rực, lúc lỉu trên cành, trĩu nặng đến mức cành cây phải oằn xuống.

Nhìn từ xa, cây cảnh giống như người ta đã treo lên cây hàng trăm mặt trời nhỏ, xua tan hết cái lạnh lẽo của mùa đông. Khách đến nhà, ai cũng phải trầm trồ: "Nhà này có phúc, cây mới sai quả thế này."

Ý nghĩa phong thủy của cây cam

Trong tiếng Hán, cam đều đọc là "Cát", nghĩa là cát tường, may mắn. Cây cảnh trĩu quả vàng chính là hình ảnh trực quan nhất của tài lộc.

Cây cảnh càng sai quả, lộc càng nhiều.

Quả tròn là biểu tượng của sự viên mãn, màu vàng thuộc hành Kim, Kim lại sinh Thủy, Thủy chủ về tài. Bởi vậy, trồng cam quýt trong sân chính là đặt một thỏi vàng sống trong nhà.

Người xưa đặc biệt coi trọng cây cam quýt đặt ở hướng Nam hoặc trước cửa nhà. Hướng Nam thuộc Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, tạo thành một vòng tương sinh nuôi dưỡng cho tài khí.

Cây cảnh càng sai quả, lộc càng nhiều. Khi quả chín vàng rực vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, đó là điềm đại cát, báo hiệu một năm mới đủ đầy, làm ăn hanh thông, "tiền vào như nước".

Cam quýt là cây ưa ấm

Triết lý của cây cam là triết lý của sự cho đi hào phóng. Cây cảnh không giữ lại gì cho mình, nó dốc hết tinh túy của đất trời để cho ra những trái ngọt. Nó dạy ta rằng, sự giàu có đích thực không phải là tích trữ, mà là khả năng sinh sôi, lan tỏa.

Một cây cam đủ nuôi cả nhà, đủ biếu hàng xóm, đủ để lũ trẻ hái ăn vặt cả buổi chiều. Đó là sự giàu có ấm áp, giàu có của tình người.

Lưu ý: Cam quýt là cây ưa ấm, sợ rét đậm dưới 5 độ C. Nếu bạn ở miền Bắc, hãy trồng cây trong chậu lớn, mùa đông đưa vào hiên, mùa xuân lại đưa ra sân. Chịu khó bón phân hữu cơ loãng vào đầu xuân, cây sẽ không phụ lòng bạn.

Cây cảnh "hoa của Hoàng đế"

3. Cây cảnh: Tường vi - Cây của khí phách và trường thọ

Nếu hai cây trên cho quả ngọt, thì cây tường vi cho vẻ đẹp của sự trường tồn. Ngay cái tên "Tường Vi" đã toát lên vẻ đài các, kiêu sa. Thời xưa, nó được gọi là "Hoa của Hoàng đế", chỉ được trồng trong vườn ngự uyển.

Ngày nay, cây cảnh tường vi trở về với sân vườn của người dân thường, nhưng khí chất vương giả ấy vẫn còn nguyên.

Vẻ đẹp của tường vi là vẻ đẹp khiến người ta phải nghi ngờ về thời gian. Trong khi các loài hoa khác chỉ nở một mùa, tường vi lại nở từ đầu hạ cho đến tận cuối thu. Sáu, bảy tháng trời, cây luôn rực rỡ.

Thân cây cảnh tường vi càng già càng đẹp.

Khi vào độ mãn khai, cả cây cảnh như một đám mây hoa, hồng phấn, đỏ thắm, trắng tinh, mọc thành từng chùm lớn.

Sáng sớm thức dậy, dưới gốc cây là một tấm thảm cánh hoa rơi, mà trên cành, hoa vẫn chen nhau nở tiếp. Cảnh tượng ấy vừa lộng lẫy, vừa man mác buồn, đẹp như một giấc mộng.

Thân cây cảnh tường vi càng già càng đẹp. Gốc cây sần sùi, u nần, vỏ tróc ra để lộ thân gỗ màu nâu đỏ bóng loáng như gỗ mun.

Người chơi cây lâu năm thường uốn tường vi thành bonsai cổ thụ, giá trị tăng lên theo năm tháng. Một cây tường vi trồng đất có thể sống cả trăm năm.

Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Hỏa

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh tường vi

Tường vi là cây trấn trạch bậc nhất. Thân cây dẻo dai, gốc rễ bám sâu, cành lá xum xuê nhưng không rậm rạp u ám, có khả năng điều hòa âm dương, ngăn chặn tà khí và giữ lại vượng khí cho ngôi nhà.

Hoa tường vi nở lâu, tượng trưng cho sự bền bỉ, son sắt trong tình cảm vợ chồng và sự gắn kết của gia đình. Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Hỏa, chủ về danh vọng, niềm vui và sự may mắn.

Trồng một cây tường vi ở sân trước, nơi có nhiều nắng, sẽ giúp gia chủ thêm cát khí, con người trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.

Cây cảnh càng già, gốc càng đẹp

Triết lý của cây tường vi là triết lý của sự lão hóa một cách kiêu hãnh. Nó không sợ già. Càng già, gốc càng đẹp, hoa càng sai, giá trị càng cao.

Cây cảnh dạy chúng ta rằng, đời người cũng vậy, vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự non tơ chớm nở, mà nằm ở sự từng trải, ở những vết hằn của thời gian đã được chuyển hóa thành cốt cách. Đó là vẻ đẹp của sự an nhiên tự tại sau khi đã đi qua hết giông bão.

Rốt cuộc, trồng cây trong sân không chỉ là trồng cây.

Đó là trồng một người bạn đời. Xuân ngắm hoa táo, hạ ngồi hóng mát dưới tán cam, thu hái quả ngọt, đông ngắm cành tường vi khẳng khiu in bóng lên tường như một bức tranh thủy mặc.

Hãy chọn một cây cảnh bạn yêu mến nhất và trồng nó xuống.

Đó là trồng một nếp nhà. Là bóng cha ngồi chẻ tre dưới gốc cây, là tiếng cười khúc khích của lũ trẻ con trèo cây hái trộm quả, là mâm ngũ quả ngày Tết có quả cam, quả táo chính tay mình hái.

Nếu bạn có một khoảng sân, dù chỉ đủ cho một cây, hãy trồng đi. Hãy chọn một cây bạn yêu mến nhất và trồng nó xuống. Tưới cho nó gáo nước, bón cho nó nắm phân, và nhìn nó lớn lên cùng bạn.

Mười năm sau, nó sẽ cho bạn bóng mát. Hai mươi năm sau, nó sẽ cho con bạn trái ngọt. Năm mươi năm sau, nó sẽ trở thành cây đại thụ, là "cây bảo hộ" kể cho cháu chắt bạn nghe về câu chuyện của một đời người đã từng vun trồng nó bằng cả yêu thương.