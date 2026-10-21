Nuôi con đặc sản "cho ăn 1 lần lúc chiều muộn", nông dân xã Phong Hòa, Đồng Tháp "đút túi" hàng trăm triệu/năm

Chuyển đổi tư duy, từ hạt lúa đến con chồn hương

Gắn bó với đồng ruộng suốt nhiều năm, nhận thấy hiệu quả từ trồng lúa độc canh không còn cao, năm 2022, ông Nghĩa quyết định chuyển đổi diện tích canh tác sang làm vườn, đồng thời tìm kiếm mô hình vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao hơn.

Qua các buổi tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân xã Phong Hòa về liên kết sản xuất và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, ông Nghĩa đã chủ động đăng ký tham gia Tổ hợp tác Chăn nuôi chồn hương tại địa phương.

“Muốn phát triển bền vững thì không thể làm một mình. Vào tổ hợp tác, chúng tôi vừa học hỏi được kỹ thuật, vừa hỗ trợ nhau về nguồn giống và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm,” ông Nghĩa chia sẻ về quyết định chuyển hướng của mình.

Nói về kỹ thuật chăn nuôi, ông Nghĩa cho biết chồn hương là loài vật nuôi có bản tính tự nhiên, dễ ăn, dễ chăm sóc và ít tốn công.

Thức ăn của chồn hương rất phong phú, dễ kiếm tại vùng sông nước miền Tây như: Cá rô phi, chuối chín và các loại trái cây có vị ngọt.

Ông Lê Hữu Nghĩa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (bên trái) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu nhờ mô hình nuôi chồn hương sinh sản và thương phẩm. Ảnh: Vân Nguyễn

Ông Nghĩa chia sẻ: “Bí quyết nuôi chồn hương thành công là xây dựng chuồng trại nơi thông thoáng, mát mẻ, có ánh nắng tự nhiên chiếu vào và bắt buộc phải vệ sinh sạch sẽ hằng ngày.

Nguồn thức ăn đầu vào phải tuyệt đối an toàn, sạch sẽ để tránh các bệnh về đường ruột. Chỉ cần chăm sóc, cho ăn và dọn dẹp chuồng 1 lần vào cuối ngày”.

Năm 2023, sau khi đã nắm chắc tập tính sinh trưởng của vật nuôi, ông Nghĩa mạnh dạn đầu tư thêm 6 cặp chồn hương bố mẹ giống lai.

Mô hình nuôi chồn hương rất phù hợp với các hộ nông dân có diện tích đất sản xuất nhỏ nhưng muốn nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một diện tích. Ảnh: Vân Nguyễn

Đây là giống chồn sở hữu đặc điểm ngoại hình vượt trội: Dài đòn, to con, giúp nâng cao chất lượng đàn chồn sinh sản.

Theo ông Nghĩa, trung bình mỗi năm, một cặp chồn bố mẹ sẽ sinh từ 1-2 lứa, mỗi lứa từ 2-3 con.

Chồn con sau khi nuôi từ 10-12 tháng sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng: Những cá thể đạt chuẩn được giữ lại làm giống, số còn lại chuyển sang nuôi thương phẩm.

Mô hình điểm sáng, giúp bà con vươn lên làm giàu

Nhờ kiên trì và áp dụng đúng kỹ thuật, từ 13 cặp chồn bố mẹ ban đầu, đến nay tổng đàn chồn hương của gia đình ông Nghĩa đã phát triển lên gần 100 con, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, nhận thấy hiệu quả vượt trội từ mô hình nuôi chồn hương, ông Nghĩa dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô.

Ông mạnh dạn đề xuất thành lập Hợp tác xã hoặc mô hình Hội quán chăn nuôi chồn hương tại địa phương.

Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Hòa cho biết: "Mô hình nuôi chồn hương của hộ ông Lê Hữu Nghĩa là một trong những gương điển hình tiêu biểu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Mô hình này rất phù hợp với các hộ nông dân có diện tích đất sản xuất nhỏ nhưng muốn nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một diện tích.

Nguồn thức ăn đầu vào phải tuyệt đối an toàn, sạch sẽ để tránh các bệnh về đường ruột cho chồn hương. Ảnh: Vân Nguyễn

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Nghĩa còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nuôi và con giống cho các hộ dân khác trong Tổ hợp tác.

Việc ông Nghĩa chủ động tham gia liên kết sản xuất, hướng tới thành lập Hợp tác xã hoặc mô hình Hội quán chăn nuôi trong thời gian tới là hướng đi hoàn toàn đúng đắn với chủ trương phát triển kinh tế tập thể của địa phương".

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP từ mô hình chăn nuôi này, góp phần đưa xã Phong Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2026.