3 cây cảnh sinh tài nhà giàu thích nhất, trồng trong sân, gia đình sung túc, năm nào cũng có dư

Người xưa có câu: "Nhà có ba cây, con cháu đời đời giàu." Thoạt nghe như mê tín cầu may, nhưng ngẫm kỹ, đó là một đạo sống.

Người có đủ thong dong để vun một mầm cây lớn lên thành cổ thụ, ắt là người đã học được chữ Nhẫn, chữ Đợi và chữ Nhìn Xa. Giàu có không chỉ là tiền trong két, mà là có một nếp nhà đủ an yên để cây bám rễ.

Gia đình càng khá giả thì càng có nhiều khả năng trồng được vài cây xanh trong sân. Ngược lại, những người bận rộn cả ngày và chật vật kiếm sống thì sân nhà toàn cây trơ trụi, thậm chí họ còn chẳng buồn trồng nổi một cọng cỏ.

Theo người xưa, chọn cây trồng sân vườn không phải cứ đào hố lấp đất. Phải chọn cây có hồn, có ý, có phúc. Dưới đây là 3 cây cảnh được những gia đình giàu có, nề nếp kín tiếng đặc biệt yêu chuộng.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là một vẻ đẹp đi ngược

1. Cây cảnh: Du - Cây của những đồng xu reo trong gió

Cây du, tên tiếng Anh thường gọi là Chinese Elm Siberian Elm, tên khoa học là Ulmus pumila, họ Gai dầu (Cannabaceae), có nguồn gốc từ Trung Á. Đây là một loại cây rất lớn với tán rậm rạp và thân cao to.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là một vẻ đẹp đi ngược, khiến ai thấy một lần cũng khó quên. Khi vạn vật còn ngái ngủ trong giá rét cuối đông, khi những cây khác vẫn là cành khẳng khiu, cây du đã lặng lẽ ra quả.

Quả ra trước cả lá. Trên cành gầy, chi chít những chùm quả tròn, mỏng như giấy, giữa phồng lên một hạt nhỏ.

Cây cảnh đầy du tiền

Cả cây như được dát hàng ngàn đồng tiền đồng cổ bằng ngọc. Gió xuân lướt qua, ngàn đồng xu ấy xào xạc, lấp lánh. Người xưa gọi là "du tiền".

Chữ "du" hài âm với "dư" - dư dả. Cây cảnh đầy du tiền, tức là trong nhà lúc nào cũng có của ăn của để, năm nào cũng có dư. Đó là lời chúc mộc mạc nhất: không cần giàu nứt vách, chỉ cần quanh năm đủ đầy.

Nhưng phúc khí sâu xa của cây du không nằm ở tên gọi. Du dạy ta về sức sống trầm lặng. Nó không kén đất. Nam hay Bắc, đất cằn hay đất tốt, chỉ cần cho nó một góc nhỏ, rễ sẽ tự tìm đường mà đi.

Bóng mát của nó mát lạnh

Cây cảnh sinh sôi bằng cả hạt và rễ, không ồn ào, không vội vã, nhưng vô cùng kiên cường. Ít sâu bệnh, không cần chăm bẵm mỗi ngày, tán tròn rộng như một chiếc ô lớn.

Ngồi dưới gốc du vào trưa hè, bạn sẽ hiểu thế nào là phúc ấm. Bóng mát của nó mát lạnh, tĩnh mịch, là bóng mát của ông bà để lại.

Người trồng du hôm nay, có khi hai mươi năm sau mới hưởng trọn bóng mát, nhưng con cháu sẽ được hưởng ngay từ khi lọt lòng. Đó chính là "tiền dư" lớn nhất: bạn trồng một cái cây, là bạn để lại một tài sản sống.

Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Mộc

Quả du non còn ăn được. Hái một nắm, rửa sạch, trộn bột hấp lên là có món quà của đất trời, vị ngọt bùi thanh đạm. Một cây vừa đẹp để ngắm, vừa mát để ngồi, vừa ngon để ăn, lại mang lời chúc dư dả - còn gì hơn?

Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Mộc, chủ về sinh sôi và tài lộc bền. Trồng ở phía Đông hoặc Đông Nam của sân, nơi đón nắng sớm, sẽ giúp kích hoạt dòng khí phát triển.

Trồng cây cảnh là trồng thói quen sống biết đủ, biết để dành, biết lo cho ngày sau. Tiền bạc đến rồi đi, nhưng một nếp sống biết tích lũy và che chở cho đời sau mới là giàu thật.

Vì sao coi trọng cây cảnh này đến thế?

2. Cây cảnh: Hòe - Cây của công danh và lòng nhân

Nếu du là của cải hiện hữu, thì hòe là của cải vô hình: công danh, nề nếp và đức độ. Cây hòe, tên khoa học là Styphnolobium japonicum, thuộc họ Đậu. Không cho quả ngọt, không cho hoa rực rỡ để khoe sắc, cây hòe lớn lên lặng lẽ, chậm rãi.

Cổ nhân nói chắc như đinh: "Trong nhà có hòe, không giàu cũng có phúc." Lại có câu: "Sân dù không ngay ngắn, cũng phải trồng một cây hòe.".

Vì sao coi trọng cây cảnh này đến thế?

Thứ nhất, hòe là biểu tượng của chốn quan trường và sự đỗ đạt. Xưa, trước triều đình, ba vị Tam Công - ba chức quan cao nhất - được trồng ba cây hòe để tượng trưng. Vì thế hòe còn gọi là "cây tam công".

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp của bậc quân tử

Trồng một cây hòe trong sân là cha mẹ gửi gắm mong con cháu học hành tấn tới, làm người chính trực, có vị thế. Không phải cầu cho con làm quan to, mà cầu cho con có được sự ngay thẳng, được người đời nể trọng.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp của bậc quân tử. Thân không thẳng đuột mà gân guốc, uốn lượn, vỏ nứt nẻ theo năm tháng, nhìn vào đã thấy từng trải. Tán xòe khoáng đạt, lá xanh thẫm nhỏ li ti như giọt ngọc.

Đến độ tháng 7, tháng 8 nắng gắt nhất, hòe mới nở hoa. Hoa vàng nhạt, từng chùm buông xuống, hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng như một lời nhắc nhở. Càng nắng nóng, hoa càng vàng. Càng khắc nghiệt, rễ càng bám sâu.

Trong phong thủy, hòe được coi là cây có dương khí mạnh, có thể trấn trạch. Nhưng nhìn bằng con mắt triết lý, dương khí ấy chính là chính khí của một gia đình.

Một gia đình sống có nề nếp, có trên có dưới, có học có hành, tự khắc tà khí không thể xâm nhập. Cây cảnh đứng đó như một người thầy nghiêm khắc mà nhân hậu.

Và hòe còn là một nửa hiệu thuốc trong vườn. Hoa hòe phơi khô pha trà, thanh nhiệt, an thần. Quả hòe, vỏ hòe đều là vị thuốc quý. Người xưa trồng hòe trong sân là trồng một vị bác sĩ thầm lặng canh giữ sức khỏe cho cả nhà.

Cây cảnh hòe thuộc hành Mộc

Giàu mà không có sức khỏe thì cũng vô nghĩa. Cái phúc của cây hòe là phúc toàn diện: vừa cho danh, vừa cho sức khỏe, vừa cho bình an.

Cây cảnh hòe thuộc hành Mộc, nhưng hoa vàng lại mang tính Thổ, là sự cân bằng giữa phát triển và bền vững. Nên trồng ở phía Nam, nơi tượng trưng cho danh vọng và ánh sáng, hoặc ở góc sân trang trọng nhất.

Trồng cây cảnh hòe là học cách làm người. Phải mất nhiều năm mới có hoa, cũng như phải mất nhiều năm đèn sách, tu dưỡng mới thành người. Không thể vội.

Vẻ đẹp của cây cảnh khiến người ta phải nín thở.

3. Cây cảnh: Mộc lan - Cây của viên mãn và thanh cao

Nếu hai cây trên là phúc và lộc, thì cây cuối cùng là biểu tượng của sự viên mãn trong tâm hồn: Mộc lan (Magnolia). Mộc lan không phải cây cho bóng mát um tùm. Nó là cây của khí chất.

Vẻ đẹp của cây cảnh khiến người ta phải nín thở. Cuối đông, khi cây vẫn trơ trụi lá, những nụ mộc lan đã bung ra. Những bông hoa lớn, cánh dày như ngọc, trắng muốt hoặc tím hồng, vươn thẳng lên trời cao, không hề cúi đầu.

Hoa không nở lác đác mà nở rộ cả cây, như hàng trăm chiếc chuông ngọc úp ngược, kiêu hãnh và thanh khiết giữa nền trời xám.

Cây cảnh mộc lan mang ý nghĩa thuần khiết

Người xưa yêu mộc lan vì nó nở hoa khi chưa có lá. Nghĩa là vẻ đẹp không cần dựa dẫm, không cần lá xanh tôn lên. Bản thân nó đã là hoàn hảo. Đó là khí chất quân tử: dù trong hoàn cảnh trơ trụi nhất, vẫn giữ được sự cao quý.

Trong phong thủy, cây cảnh mộc lan mang ý nghĩa thuần khiết và may mắn trong gia đạo. Tên gần âm với "ngọc lan" - ngọc ngà châu báu. Hoa nở hướng lên trên, tượng trưng cho sự vươn lên, thăng hoa.

Trồng cây cảnh mộc lan trước nhà là mong cầu gia đình luôn hướng thiện, con cháu có tâm hồn trong sáng.

Cây cảnh mộc lan nở hoa là cả sân bừng sáng

Cây cảnh mộc lan rất sạch sẽ. Ít rụng lá lặt vặt, ít sâu bệnh, hoa rụng cũng rụng cả bông, không vương vãi. Sân vườn có mộc lan lúc nào cũng có cảm giác gọn gàng, thanh tịnh. Người giàu thích mộc lan có lẽ vì lẽ đó.

Giàu đích thực không phải bày biện thật nhiều, mà là giữ được sự thanh sạch trong tâm và trong không gian sống.

Mộc lan thuộc hành Mộc sinh Hỏa, tượng trưng cho niềm vui và sự nở rộ. Hợp trồng ở phía Tây Nam - cung chủ về tình duyên, gia đạo và phía Tây Bắc - cung chủ về quý nhân. Một cây cảnh mộc lan nở hoa là cả sân bừng sáng, như trong nhà có chuyện vui.

Ba cây cảnh hợp lại chính là một đời người viên mãn: Có ăn, có học, có an yên.

Trồng mộc lan là trồng một lời nhắc: Dù cuộc sống bận rộn bon chen đến đâu, cũng đừng quên giữ cho mình một khoảng trời thanh khiết để vươn lên.

Ba cây cảnh du, hòe, mộc lan - một cây cho ta của cải biết sẻ chia, một cây cho ta công danh chính trực và sức khỏe, một cây cho ta tâm hồn thanh cao. Ba cây cảnh hợp lại chính là một đời người viên mãn: Có ăn, có học, có an yên.

Bạn không cần phải giàu có mới trồng được chúng. Chỉ cần bạn giàu có về thời gian và lòng kiên nhẫn. Một người vội vã không bao giờ trồng được cổ thụ.

Chỉ người nào hiểu rằng, điều quý nhất không phải hái quả hôm nay, mà là vun một cái gốc cho vững để trăm năm sau vẫn còn bóng mát, người đó mới thực sự bắt đầu giàu có.