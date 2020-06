Tiểu thương hơn 20 năm bán hoa quả tiết lộ nguồn gốc nho không hạt bán tràn lan

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 16:06 PM (GMT+7)

Nho đội lốt, hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt, giá lợn hạ nhiệt,… là những thông tin thị trường đáng chú ý trong tuần.

Nho không hạt bán tràn lan

Gần đây, loại nho đen không hạt được quảng cáo là nho bắp Ninh Thuận được rao bán tràn lan trên mạng và các sạp hoa quả tại chợ cóc với giá khá rẻ.

Những chùm nho “khổng lồ” nặng cả cân, quả dày, màu đen đẹp mắt, khi ăn có vị ngọt sắc và không hạt được chị em thi nhau đặt hàng bởi theo người bán, đây là đặc sản Ninh Thuận. Giá bán loại nho này trên chợ mạng chỉ từ 45-55.000 đồng/kg nhưng ra đến chợ cóc giá đã lên 60-80.000 đồng/kg. Theo tìm hiểu của PV, thời điểm này, nho đen không hạt của Trung Quốc vào mùa thu hoạch được các thương lái nhập về đội lốt nho Ninh Thuận để bán được với giá cao và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Những chùm nho quả to bắt mắt

Khi được hỏi xuất xứ của loại nho này, chị Đỗ Thị Xiêm – một tiểu thương tại đây cho biết, hơn 20 năm bán hoa quả, chỉ nhìn chùm nho chưa cần ăn chị đã biết đây không phải nho Việt Nam. Tuy nhiên, vì khách hàng thích nên chị vẫn nhập về bán. So với loại nho xanh và nho đỏ chuẩn xịn Ninh Thuận thì loại nho đen không hạt này được nhiều người mua hơn.

Anh Thuận đã trồng nho hơn chục năm qua, anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết, nho Ninh Thuận 100% đều có hạt, tuyệt đối không có loại nho đen không hạt mà trên chợ mạng rao bán rầm rộ những ngày vừa qua.

Theo đó, người tiêu dùng nên thật sự thông thái để không bị dân buôn “dắt mũi”, mua phải nho Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gắn mác nho Ninh Thuận, làm ảnh hưởng đến đặc sản nho trong nước.

Hóa đơn tiền điện tăng "chóng mặt"chưa có điểm dừng

Theo số liệu thống kê đến ngày 20/6/2020 của EVN, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020). Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5), đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó.

EVN dự báo, kỳ hoá đơn tháng 6/2020 sẽ tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5/2020.

Trước thực tế đó, EVN khuyến cáo mọi người dân cần tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ trong lúc cao điểm bởi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm 10%. Bên cạnh đó, EVN cũng cho biết, đã chủ động chuẩn bị phương án huy động cao các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện khi lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Lợn Thái Lan “đổ bộ” thị trường Việt Nam, giá lợn hạ nhiệt

Sau khi lợn hơi Thái Lan được xuất bán ra thị trường, giá lợn hơi đã có chiều hướng giảm nhẹ. Giảm mạnh nhất là Hà Nam với 4.000 đồng/kg, tuy nhiên trong ngắn hạn, giá thịt heo khó giảm mạnh bởi nguồn cung có hạn.

Như vậy, sau thông tin nhập khẩu lợn sống để bình ổn giá thịt lợn trong nước, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá lợn hơi đã giảm 15.000 đồng/kg, mất mốc 90.000 đồng/kg. Đồng thời, giá hiện tại đang ở mức thấp nhất 2 tháng qua.

Theo ý kiến chuyên gia, trong ngắn hạn, giá thịt heo khó giảm mạnh hơn, bởi hiện giá heo thịt tại nước này cũng đã chạm mốc 70.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng so với trước đây.

Nguy cơ cao từ kem nhả khói vỉa hè 10.000 đồng/ly

Những cốc kem khói làm từ ni-tơ lỏng trở thành món ăn độc lạ, khoái khẩu được các bạn trẻ săn lùng. Người đến mua loại kem khói này chủ yếu là học sinh, sinh viên. Chỉ trong khoảng 2 giờ đứng bán, hàng trăm cốc kem khói được tiêu thụ với giá 10.000 đồng.

Tuy nhiên, đằng sau món kem độc lạ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đã được rất nhiều người cảnh báo. Theo các chuyên gia hóa học, nhiệt độ của ni-tơ lỏng là khoảng âm 196 độ C và có thể gây bỏng lạnh nếu tiếp xúc trực tiếp.

Kem khói được nhiều học sinh yêu thích

Nguy hiểm hơn khi hít phải khí ni-tơ nồng độ cao vào máu, não bộ sẽ phát một tín hiệu cho haemoglobin (đây là một protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả năng thu nhập, lưu trữ và phóng thích oxy trong cơ thể) ngừng vận chuyển oxy làm tim ngừng đập. Ni-tơ lỏng có thể được ứng dụng phổ biến trong việc chế biến thực phẩm nhưng nó không phải chất an toàn nên phải cẩn thận.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cân nhắc về thức ăn và thức uống chứa nitơ lỏng và ra sức thúc giục mọi người tránh tiêu thụ bất cứ thứ gì được chuẩn bị với chất nguy hiểm tiềm tàng này.

Ve chai, đồng nát nhộn nhịp mua bán trên sàn thương mại điện tử

Cùng với những hoạt động mua bán theo kiểu truyền thống, hiện nay ve chai, đồng nát cũng đã được “đổi đời” mua bán nhộn nhịp ở các sàn thương mại điện tử. Theo đó, chỉ cần nhập từ khóa “đồng nát”, trên các trang thương mại điện tử xuất hiện rất nhiều combo đồ bỏ đi như giấy vụn, chai nhựa hay các đồ điện tử hỏng được chủ nhân rao bán rầm rộ.

Ve chai, đồng nát được rao bán trên sàn thương mại điện tử

Trên các sàn thương mại điện tử, những mặt hàng ve chai, đồng nát được rao bán theo combo với giá dao động từ 15.000 – 20.000 đồng tùy mặt hàng. Với những đồ linh kiện điện tử vẫn còn có thể tái sử dụng sẽ có giá cao hơn, khoảng 25.000 đồng/kg. Nhiều người có sản phẩm lỗi mốt cũ kĩ, do không có nhu cầu sử dụng tới nên cũng đăng bán với danh nghĩa là hàng đồng nát sắt vụn để thu hút khách hàng hơn tránh lãng phí.

