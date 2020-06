Nóng như "hoả diệm sơn", dân lùng mua phụ kiện chống nắng ô tô, tiểu thương thu tiền ầm ầm

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 05:00 AM (GMT+7)

Trong chuỗi ngày trời nắng nóng như đổ lửa, hàng loạt phụ kiện chống nắng ô tô được các chủ xe đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không thực sự có tác dụng “chống nắng nóng” như lời quảng cáo.

Dưới thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, việc đậu xe ô tô ngoài trời trong thời gian dài sẽ gây không ít hậu quả nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dùng cũng như nội thất xe.

Đậu ô tô dưới trời nắng, nhiệt độ trong cabin xe có thể tăng cao. Nếu nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C, thì nhiệt độ cabin xe sẽ tăng lên 50 độ C chỉ sau 20 phút đậu xe dưới trời nắng. Con số này có thể tăng đến 65,5 độ C, sau 40 phút đậu xe. Do đó, một số phụ kiện dưới đây có doanh thu tăng vọt trong những ngày này.

Bạt phủ chống nóng được các chủ xe trang bị dùng cho những ngày nắng nóng

Bạt phủ chống nắng: Bạt phủ xe ô tô được xem là giải pháp tiện lợi, hiệu quả. Bạt phủ ô tô sẽ giúp che chắn, ngăn ánh nắng mặt trời tác động trực tiếp đến nội ngoại thất ô tô, đồng thời ngăn tình trạng nhiệt độ cabin tăng cao.

Trên thị trường có nhiều loại bạt với chất liệu, kiểu dáng khác nhau, như bạt phủ nửa thân, bạt trùm toàn thân xe. Theo tìm hiểu được biết, trên thị trường xuất hiện rất nhiều mặt hàng bạt chống nóng. Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện khá nhiều thông tin rao bán bạt chống nóng giá rẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong khi bạt chống nóng ô tô chất lượng có mức giá trên 600.000 đồng/bộ, thì bạt chống nóng ô tô giá rẻ chỉ có 100.000 đến 300.000 đồng/bộ, thậm chí có những chỗ còn bán với giá thấp hơn. Để thu hút người mua, các trang này thường vào những nhóm (group) lớn về ô tô để chia sẻ bài hay đăng bài quảng cáo sản phẩm của mình.

Một người bán hàng online cho biết: “Bạt che xe ô tô có rất nhiều loại, chất lượng có, dỏm có. Đa phần các loại bạt che nắng xe hơi giá dưới 300.000 đồng thường chỉ gọi là bạt phủ xe hơi. Bởi bạt chỉ có chức năng phủ, chống bụi. Không có lớp phản quang hay lớp cách nhiệt bên trong nên không có tác dụng chống nắng nhiều. Bạt phủ cách nhiệt ô tô có cấu tạo nhiều lớp cách nhiệt đặc chế nên không thể nào có giá bán vài chục hay hai, ba trăm ngàn được”.

Nhiều người bán hàng thường “đánh tráo khái nghiệm” tạo sự nhầm lẫn, làm người mua nghĩ rằng mình đang mua bạt chống nóng, nhưng thực tế sản phẩm chỉ là một loại bạt phủ xe ô tô thông thường, không phải bạt chống nóng ô tô.

Do đó, để tránh mua nhầm, mua phải hàng “dỏm”, bạn nên chọn mua bạt chống nóng ô tô ở những địa chỉ bán hàng uy tín, giá cả hợp lý. Hạn chế chọn mua các loại bạt chống nóng ô tô có “giá rẻ bất thường”, không có thông tin sản phẩm – thương hiệu – nhà sản xuất rõ ràng.

Film cách nhiệt cũng là phụ kiện chống nóng được cánh tài xế ưa chuộng

Film cách nhiệt: Phụ kiện được cánh tài xế ưa chuộng, lắp đặt nhiều nhất là film cách nhiệt, có thể dán ở kính chắn gió hoặc ở cả xung quanh xe.

Khảo sát tại một số gara ô tô trên đường Nguyễn Chánh, được biết film cách nhiệt có nhiều loại của các nước khác nhau sản xuất như Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Theo cánh lái xe, sử dụng film cách nhiệt chính hãng không chỉ giúp chống nắng mà còn có tác dụng cản các tia UVA, UVB giúp da lái xe đỡ bị đen sạm, phòng tránh ung thư da và tránh lão hóa, bạc màu nội thất của xe,...

Chủ một gara tên Hải trên đường Nguyễn Chánh cho hay, về film cách nhiệt, trên thị trường có 4 loại gồm film nhuộm màu (film “nhái” từ Trung Quốc, làm giả đủ loại các thương hiệu) tuy nhiên không có tính năng gì, chỉ có màu sắc kính thay đổi “đánh lừa” thị giác người sử dụng. Loại film này rẻ chỉ 600-800 nghìn đồng lắp được quanh xe.

Thứ 2 là loại film kim loại, lắp cả xe có giá từ 2-15 triệu đồng, là loại film mà ở giữa các lớp film có sợi kim loại giúp tản nhiệt. Vì có sợi kim loại nên khi sử dụng loại film này có thể gây nhiễu sóng GPS. Tuy nhiên, từ năm 2010, trên thế giới cũng đã hạn chế sử dụng film kim loại do không đảm bảo an toàn vì gây ra “hiệu ứng nhà kính”, làm ánh sáng chiếu vào bị hắt ngược ra, khiến các lái xe khác bị lóa mắt.

Loại film thứ 3 là film ép lớp (gồm nhiều sợi cacbon), giá lắp cho cả xe của loại film này dao động từ 14-18 triệu đồng.

Thông dụng và nên dùng nhất là film gốm (loại film được tráng phủ gốm, không gây hiệu ứng nhà kính, không bị oxy hóa và không bị cản sóng GPS), giá lắp từ 15-22 triệu đồng cho cả xe.

Cũng theo lời anh Hải, trên thị trường có nhiều loại film cách nhiệt nhưng chất lượng lại hoàn toàn khác nhau, do đó, các chủ xe phải thật “tỉnh táo”, tìm hiểu kỹ trước khi lắp đặt để đảm bảo lắp đúng loại film chính hãng, tránh các dòng film nhuộm màu dán chỉ để “thời trang”.

Rèm chống nóng là sản phẩm thiết yếu giúp cản nắng, nóng khi xe di chuyển

Tấm rèm che nắng: Các tấm che nắng có móc dán cũng là công cụ chống nắng không thể thiếu trong những ngày hè. Sản phẩm có chức năng cản nắng, thu nhiệt, giúp lái xe và người ngồi trong xe chặn ánh nắng trực tiếp rọi vào xe, giảm độ khó chịu trong lúc chạy xe trên đường.

Mức giá cho các sản phẩm này cũng khá hợp lý, chủ xe chỉ cần bỏ ra khoảng 100.000 VNĐ là có thể sở hữu bộ tấm che tiện lợi 5 phần gồm 1 tấm lớn che kính chắn gió và 4 tấm nhỏ che cửa sổ bên.

Đệm ghế làm mát: Theo những người có kinh nghiệm chăm sóc và bảo dưỡng xe ô tô, ghế xe, đặc biệt là loại ghế bọc da màu đen, sẽ là thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến người dùng khi chạy xe trong mùa nóng. Theo đó, chúng sẽ tích nhiệt trong lúc đỗ xe và không thoáng khí, giữ lại mồ hôi trong lúc chạy xe. Chưa kể, chất lượng ghế sẽ xuống cấp nhiều nếu phải tiếp xúc với mồ hôi trong thời gian dài và bốc mùi. Để phòng tránh tình trạng trên, nhiều người lựa chọn các loại tấm lót ô tô, áo ghế bằng hạt gỗ hương thoáng khí hoặc bộ đệm tích hợp quạt điều hòa chống lại cái nóng, rất có ích trong các chuyến đi dài.

Được biết, các tấm lót ghế ô tô cơ bản có giá trong tầm 150.000 VNĐ tùy chất lượng và có giá khởi điểm từ 500.000 VNĐ cho loại tích hợp quạt điều hòa.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-nhu-hoa-diem-son-dan-lung-mua-phu-kien-chong-nang-o-to-tieu-thuong-thu-ti...Nguồn: http://danviet.vn/nong-nhu-hoa-diem-son-dan-lung-mua-phu-kien-chong-nang-o-to-tieu-thuong-thu-tien-am-am-5020202864592989.htm