Vé xem trận Anh vs Mexico được rao bán gần... 1 tỷ đồng

Anh vs Mexico: Cơn sốt vé và cái giá cao "cắt cổ"

Cuộc chạm trán giữa Mexico và Anh được đánh giá là trận cầu tâm điểm tại vòng 16 đội World Cup 2026 với “cơn sốt” vé nóng hơn bao giờ hết, khi mà giá vé vào sân theo dõi trận đấu này leo thang một cách chóng mặt.

"Chảo lửa" Azteca là nơi diễn ra trận đấu được mong chờ giữa Mexico và Anh tại vòng 16 đội. Ảnh: AP

Theo thông tin từ tờ Telegraph, dự kiến có khoảng 8000 CĐV Anh tới sân Azteca, sân đấu có sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi để cổ vũ cho “Tam sư” vào ngày Chủ nhật này (sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam), trong đó chỉ 4.000 người hâm mộ tới sân thông qua số vé chính thức được FIFA phân bổ cho Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Những người mua vé thông qua đợt phát hành chính thức hồi đầu năm nay có thể sở hữu vé với giá 235 USD cho ghế hạng 3 rẻ nhất, 605 USD cho ghế hạng 2 và 770 USD cho hạng 1.

Những CĐV sớm có vé đó thực sự là những người may mắn bởi ngay sau khi đội tuyển Anh vượt qua CHDC Congo 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8, giá vé trận đấu Anh – Mexico đã bị đẩy lên khủng khiếp do tình trạng đầu cơ và nguồn cung chỉ như “muối bỏ bể” so với nhu cầu.

Hiện trên nền tảng bán lại vé của FIFA, vé loại hạng 1 được chào bán với mức gần 36.000 USD, vé hạng 2 lên tới gần 12.000 USD trong khi vé hạng 3 cũng được rao bán thấp nhất là khoảng 4.000 USD, tức là tăng hơn 17 lần so với giá gốc.

Đội chủ nhà Mexico đang thể hiện phong độ rất thuyết phục kể từ đầu giải. Ảnh: AP

Chủ nhà Mexico đang thể hiện phong độ rất thuyết phục kể từ đầu giải khi đội bóng của HLV Javier Aguirre toàn thắng ở vòng bảng trước khi vượt qua Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội. Cùng với Tây Ban Nha, Mexico là một trong hai đội chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026.

Trong khi đó, dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch nhưng màn trình diễn của thày trò Thomas Tuchel là chưa mấy thuyết phục, nhất là khi họ phải “trầy trật” lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội nhờ cú đúp của đội trưởng Harry Kane.

Azteca là SVĐ huyền thoại từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của World Cup. Đó là màn trình diễn xuất sắc của “Vua bóng đá” Pele năm 1970 khi Brazil lần thứ 3 giành chiếc cúp Vàng vô địch và khoảnh khắc “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona năm 1986.

Theo: www.telegraph.co.uk