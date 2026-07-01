Giá xăng tăng, dầu giữ nguyên

Theo điều hành của liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.290 đồng lên 21.200 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON 92 đồng thêm 1.430 đồng, ở mức 20.780 đồng một lít.

Trong khi đó, dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước.

Giá xăng dầu được công bố vào cuối ngày 30/6, thay vì 15h thứ 5 hàng tuần, để đồng bộ với thời điểm các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34, cho phép thu trở lại thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này từ 1/7, cụ thể xăng E5 ở mức 8% và E10 7%.

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu tiếp tục được miễn đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut 800 đồng.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Tại toạ đàm ngày 30/6, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết việc triển khai E10 cơ bản đúng tiến độ, nguồn cung được bảo đảm và hệ thống phân phối vận hành ổn định.

Từ ngày 1 đến 24/6, cả nước tiêu thụ khoảng 850 triệu lít xăng sinh học, trong đó E10 chiếm khoảng 800 triệu lít, tương đương 94%, còn E5 khoảng 50 triệu lít.