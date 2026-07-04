Thả 14 vạn con đặc sản bình dân xuống ruộng, một nông dân Lạng Sơn tiết lộ cách nuôi chả tốn tiền mua cám như nuôi lợn

Nông dân Lạng Sơn chuyển sang nuôi ốc nhồi, tiền nhiều hơn hẳn

Sinh ra và gắn bó với đồng ruộng ở thôn Đồng Xa, xã Yên Bình, ông Hoàng Văn Trung luôn thấu hiểu những khó khăn của người nông dân khi canh tác trên các diện tích đất kém hiệu quả.

Nhiều năm liền, thửa ruộng rộng hơn 800m² của gia đình ông rơi vào tình trạng năng suất cây trồng bấp bênh.

Trong khi đó, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng, khiến hiệu quả kinh tế mang lại không tương xứng với công sức bỏ ra.

Bước ngoặt đến với ông Trung khi được chính quyền xã Yên Bình tạo điều kiện tham quan, học tập thực tế tại các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương lân cận, trong đó có mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Ông Trung đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất canh tác sang nuôi ốc thương phẩm. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Trung cho biết: “Sau khi được UBND xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện đi tham quan, tận mắt chứng kiến nhiều hộ dân làm giàu từ nuôi ốc nhồi, tôi nhận thấy điều kiện nguồn nước và thổ nhưỡng tại khu ruộng của gia đình hoàn toàn phù hợp, thậm chí có thể phát huy hiệu quả tốt hơn nếu biết tận dụng các nguồn phụ phẩm sẵn có”.

Trở về từ chuyến tham quan thực tế, ông Trung bắt tay ngay vào việc cải tạo diện tích ruộng kém hiệu quả của gia đình.

Ông đầu tư khoảng 30 triệu đồng để gia cố bờ bao, mua máy bơm nước và lắp đặt hệ thống ống dẫn phục vụ điều tiết nguồn nước.

Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị cơ bản, tháng 4/2026, gia đình ông Trung đã thả nuôi 140.000 con ốc giống trên diện tích hơn 800m², với mật độ khoảng 170 con/m².

Giàn mướp ta vừa giúp mát cho ốc vừa làm thức ăn giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Trung cho biết: “Để nuôi ốc nhồi với mật độ này đạt hiệu quả, nguồn nước trong ao phải được lưu thông tuần hoàn liên tục, tránh tình trạng tù đọng gây ô nhiễm môi trường nước.

Bên cạnh đó, mực nước cần được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của ốc. Khi ốc còn nhỏ, mực nước duy trì khoảng 20cm; khi ốc phát triển lớn hơn, mực nước được nâng lên từ 40 - 50cm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho ốc sinh trưởng và phát triển”.

Nuôi ốc nhồi chi phí ít, chả tốn tiền mua cám như nuôi lợn, bán lại dễ như tôm tươi

Điểm nổi bật giúp mô hình nuôi ốc nhồi của ông Hoàng Văn Trung đạt hiệu quả kinh tế cao với chi phí đầu tư thấp là việc chủ động nguồn thức ăn cho ốc từ các loại cây trồng và phụ phẩm sẵn có trong gia đình.

Ông Trung cùng cán bộ xã Yên Bình kiểm tra đàn ốc sau hơn 50 ngày thả nuôi. Ảnh: Hoàng Tính

Trước khi thả giống, ông Trung đã đưa bèo tấm vào ao nuôi để tạo môi trường thủy sinh. Bèo vừa là nơi trú bám của ốc, vừa là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng giúp ốc phát triển tốt.

Song song với đó, ông trồng thêm mướp ta trên bờ ao. Khi mướp leo giàn phủ rộng mặt nước, giàn mướp không chỉ giúp giảm tác động của nắng nóng, giữ nhiệt độ nước ổn định mà lá và quả mướp còn được tận dụng làm thức ăn cho ốc.

Ngoài ra, ông Trung còn trồng bí đỏ, dọc mùng, khoai, sắn quanh bờ ao và tận dụng vỏ mít trong vườn để làm thức ăn cho ốc nhồi, hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn công nghiệp.

Sau khoảng 50 ngày thả nuôi, đàn ốc với số lượng 140.000 con phát triển tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu tại xã Yên Bình.

Tuy nhiên, quá trình nuôi thử nghiệm cũng gặp không ít khó khăn. Theo ông Trung, ốc nhồi là loài khá nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt trong những giai đoạn nắng mưa thất thường. Khi đó, ốc dễ mắc các bệnh như sưng mỏ, chướng bụng, viêm đường ruột...

Để hạn chế rủi ro, ông Trung thường xuyên theo dõi ao nuôi, nhất là vào buổi tối - thời điểm ốc bắt đầu kiếm ăn. Việc quan sát sát sao giúp ông kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, vào thời điểm giao mùa, ông chủ động khử khuẩn môi trường nước bằng vôi và các chế phẩm sinh học an toàn, đồng thời bổ sung men tiêu hóa nhằm bảo vệ hệ tiêu hóa cho ốc. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, tỷ lệ hao hụt của đàn ốc luôn được duy trì ở mức thấp.

Hiện nay, đàn ốc sinh trưởng ổn định và được kỳ vọng sẽ đạt kích cỡ khoảng 30 con/kg khi xuất bán, với sản lượng dự kiến khoảng 4 tấn ốc thương phẩm.

Theo tính toán của ông Trung, với giá bán ốc nhồi khoảng 80.000 đồng/kg như hiện nay, mô hình sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích canh tác.