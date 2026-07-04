Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Dầu thế giới đi lên, trong nước giảm mạnh từ đỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 3/7).

Kết thúc phiên giao dịch 3/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,45%, lên mức 72,12 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,13%, chốt phiên ở mức 68,78 USD/thùng.

Nhưng tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm 0,6%, trong khi giá dầu WTI hạ 0,78%.

Đà tăng của giá dầu quốc tế trong thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới đầu tư vẫn kỳ vọng rằng những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Tập đoàn tài chính Citigroup (Mỹ), đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn nhưng còn nhiều trở ngại, do hai bên vẫn bất đồng về cách quản lý và thu phí đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển, có ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời eo biển Hormuz.

Song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, nguồn cung dầu thô hiện khá dồi dào. Các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng.

Reuters cho hay, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 6 đã tăng thêm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Trong đó, sản lượng dầu của Kuwait đạt 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng mạnh so với 580.000 thùng/ngày của tháng 5.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (4/7) như sau:

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít.

Giá xăng E10 cũng hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm từ 11.005-23.612 đồng/lít so với mức đỉnh cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).