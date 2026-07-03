Giá xăng dầu hôm nay 3/7: Dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 2/7 được điều chỉnh tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch 2/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,32%, lên mức 71,8 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,16%, lên 68,69 USD/thùng.

Trong phiên này, cả hai loại dầu chuẩn đều có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/7), giá dầu WTI quay đầu giảm.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h52' ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 71,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 68,47 USD/thùng, giảm 0,32% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi các nhà giao dịch đẩy mạnh mua vào nhằm bảo đảm nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7).

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước tăng lên, tồn kho xăng cũng giảm.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã chuyển từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung sang kỳ vọng nguồn cung sẽ được cải thiện.

Giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm đồng loạt. Ảnh: Thạch Thảo

Qatar - nước đóng vai trò trung gian hòa giải - cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran sẽ diễn ra sau lễ tang của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến được tổ chức sau ngày 9/7.

Trong khi đó, các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển cho biết ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia đã rời cảng Ras Tanura và đi qua eo biển Hormuz.

Theo một số nguồn tin, các nước sản xuất dầu mỏ thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) trong cuộc họp vào cuối tuần này có khả năng sẽ nhất trí tăng thêm mục tiêu sản lượng khai thác từ tháng 8 tới.

Các chuyên gia cho rằng nguồn cung dầu thô hiện khá dồi dào, giúp các nhà máy lọc dầu dễ dàng mua đủ nguyên liệu.

Ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent với lý do lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng.

Cụ thể, Ngân hàng UBS hạ dự báo thêm 10 USD, xuống 80 USD/thùng, giảm 25 USD so với dự báo trước đó; giá dầu Brent trong quý IV hạ 10 USD, xuống còn 80 USD/thùng. Ngân hàng này cũng hạ dự báo giá dầu Brent cho năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng, thấp hơn 10 USD so với dự báo trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (2/7).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (3/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít.

Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Còn giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Liên quan đến xăng sinh học, tại tọa đàm “Xăng E10: Bài toán khoa học và an ninh năng lượng quốc gia” sáng 2/7, ông Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, việc đưa xăng sinh học E10 phân phối trên toàn quốc diễn ra đúng tiến độ, thị trường ổn định và không xảy ra hiện tượng đứt gãy nguồn cung.

Tính đến ngày 28/6, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Theo đó, xăng E10 đang chiếm khoảng 94,3% tổng sản lượng tiêu thụ..