Bỏ phố về quê, trai Nghệ An khiến cả làng phục lăn khi trồng cây dại mà lại “hái ra tiền khôn”

Trai Nghệ An bỏ phố về quê trồng cây sim rừng khiến cả làng phục lăn

Hiện tại, khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình (SN 1988, trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An) đang rợp sắc hoa sim rừng trải dài miên man, tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh. Vườn sim với gần 2.000 cây mỗi năm mang lại cho gia đình nguồn thu lớn.

Ít ai biết rằng, chủ nhân của vườn sim này đã từng từ bỏ những công việc mơ ước với mức lương hậu hĩnh để bỏ phố về quê. Có những thời điểm, người ta xem anh là kẻ gàn vì quyết định đưa loài cây dại này về trồng trong vườn. Khi biết anh muốn “hái ra tiền” từ loài cây dại này nhiều người nghĩ đó chỉ là giấc mơ viễn vông.

Anh Nguyễn Đức Bình tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành thú y. Ra trường, anh Bình vào Đà Nẵng làm việc và nhanh chóng giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty thuốc thú y. Có công việc ổn định, đúng ngành học, thu nhập tốt là điều mà nhiều người ước ao. Tuy nhiên, anh Bình luôn mong muốn được về quê lập nghiệp, sử dụng những kiến thức của mình để làm giàu trên chính quê hương.

“Quá trình công tác, tôi được đi nhiều nơi, học hỏi nhiều điều, tôi nhận thấy quê mình có nhiều tiềm năng nhưng người dân vẫn gặp khó khăn. Tôi muốn trở về, tìm một hướng đi ngay trên mảnh đất của mình để phát triển kinh tế, vừa giúp mình, lại giúp cho bà con địa phương phát triển kinh tế”, anh Bình chia sẻ.

Mỗi năm, anh Bình thu hoạch khoảng 4 tấn quả sim. Với giá bán ổn định khoảng 45.000 đồng/kg, cây sim đang giúp gia đình anh Bình ở xã Tân An, tỉnh Nghệ An có nguồn thu nhập cao.

Và rồi, anh Bình quyết định bỏ phố về quê. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ. Ngay khi về quê hương, anh lại được “trọng dụng” khi làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Quá trình làm việc, anh nhận ra cần một mô hình sản xuất riêng, phù hợp với điều kiện địa phương và có thể nhân rộng, đây mới là hướng đi mà anh Bình đã định sẵn khi quyết định về quê.

Cái duyên vời loài cây dại và quyết định táo bạo giúp "hái ra tiền"

Đang lúc trăn trở, anh Bình lại bất ngờ tìm ra lựa chọn của riêng mình. Trong hững lần đi rừng hái sim, anh Bình nhận thấy loại quả này được nhiều người tìm mua để ngâm rượu, làm siro. Từ đó, ý tưởng đưa sim về trồng tập trung được hình thành.

Nghĩ là làm, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm cây giống. Anh lặn lội lên các vùng đồi ở huyện Thanh Chương (cũ) để lựa chọn những cây khỏe mạnh mang về trồng. Tuy nhiên, việc thuần hóa cây sim không đơn giản. Sau gần 3 năm gắn bó, anh Bình mới thực sự nắm rõ đặc tính sinh trưởng cũng như thời điểm chăm sóc phù hợp để cây sim phát triển ổn định.

Cây sim là loài cây bản địa nên dễ thích nghi, ít sâu bệnh. Trước đây do chưa nhận ra giá trị kinh tế, nhiều người dân thường chặt bỏ để khai hoang, xem như cây dại.

Trên diện tích hơn 8 sào đất đồi, anh Bình cải tạo, quy hoạch thành vườn trồng cây sim theo hướng hữu cơ. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, cây sinh trưởng tốt, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Hiện vườn sim có gần 2.000 cây, mỗi cây có năng suất 2 đến 3kg quả một vụ, tổng sản lượng đạt khoảng 4 tấn. Đầu ra sản phẩm khá thuận lợi khi quả sim được thương lái thu mua với giá bán 40.000 đồng đến 45.000 đồng/kg, giúp gia đình anh có nguồn thu ổn định.

Trong thời gian tới, anh dự kiến mở rộng diện tích lên 2 đến 3ha, nâng tổng số cây lên khoảng 10.000 gốc, phát triển các sản phẩm chế biến như trà sim, siro sim, rượu sim và hướng tới xây dựng thương hiệu, đăng ký sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Hồ Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, tỉnh Nghệ An chia sẻ, mô hình trồng sim rừng của anh Nguyễn Đức Bình phù hợp với điều kiện đất đồi địa phương, chi phí đầu tư không lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, có tiềm năng nhân rộng.