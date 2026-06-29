Thứ "nhân sâm dưới nước" khuynh đảo vùng quê TP.HCM, cứ thu hoạch là người Nhật gom sạch

Từ canh bạc chuyển đổi đến loài "nhân sâm dưới nước" xuất ngoại

Nông dân thả giống nuôi cá chình

Những ngày này, dọc theo các triền nước tại xã Xuân Sơn, câu chuyện thời sự nhất được người dân râm ran bàn tán chính là làn sóng thả nuôi cá chình. Từng có thời, những ao hồ rộng lớn nơi đây phủ kín bóng cá lóc, cá tra hay ba ba. Thế nhưng, khi điệp khúc "được mùa mất giá" ập đến, nhận thấy hiệu quả kinh tế không còn như trước, những người nông dân nhạy bén đã quyết tâm đi tìm một hướng đi mới. Đó là lúc con cá chình xuất hiện và tạo nên một cuộc "cách mạng" thực sự.

Theo ông Phan Văn Hùng, một kỹ sư địa phương dày dặn kinh nghiệm, vùng đất Châu Đức sở hữu mạng lưới sông suối dày đặc, nguồn nước mát lành cùng khí hậu vô cùng lý tưởng để loài thủy sản này sinh trưởng. Được ví như “nhân sâm dưới nước” nhờ chất thịt thơm ngon đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, cá chình sở hữu giá trị kinh tế cực kỳ cao.

"Làm ăn với nước ngoài, nhất là những thị trường khó tính như Nhật Bản đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe, cá phải đạt cỡ 2-3kg/con và tuyệt đối không có dư lượng kháng sinh. Nhưng đổi lại, quả ngọt thu về vô cùng xứng đáng", anh Trần Đức Nghĩa – một hộ nuôi tiên phong xuất khẩu thành công cá chình sang Nhật Bản chia sẻ.

Chính thị trường tiêu thụ rộng lớn từ nội địa cho đến các quốc gia khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và châu Âu đã tạo nên một lực hút mãnh liệt, khiến người dân Suối Rao “đổ xô” đầu tư vào loài cá quý này.

Cá chình đạt trọng lượng chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: T.Đ

Bí quyết nuôi "dễ mà khó" mang lại lợi nhuận trăm triệu

Dù được đánh giá là loài ăn tạp, có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh và có thể thích nghi tốt ở cả vùng nước ngọt lẫn nước lợ, song để làm giàu từ cá chình đòi hỏi một quy trình sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt. Các tỷ phú nông dân tại Suối Rao bật mí, dòng nước nuôi cá phải được dẫn từ nguồn trong lành (như đập sông Ray), ao nuôi bắt buộc trang bị đầy đủ máy sục khí đáy, quạt nước để duy trì lượng oxy vừa đủ.

Đặc biệt, do cá chình có tập tính sợ ánh sáng, người nuôi phải khéo léo cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc xế chiều bằng hỗn hợp cá tươi, trùn quế xay nhuyễn kết hợp men tiêu hóa, đồng thời liên tục dùng men vi sinh xử lý đáy ao định kỳ để đảm bảo môi trường sống sạch nhất.

Tuy thời gian nuôi khá dài - mất khoảng 12 tháng ương giống và thêm 2 năm nuôi thương phẩm nhưng kết quả kinh tế lại là một con số "biết nói". Khi cá đạt trọng lượng trên 2kg thì thu hoạch. Với quy mô hàng trăm ngàn con như hiện tại của các hộ dân và Hợp tác xã Nuôi cá Suối Giàu, số tiền lãi thu về lên đến hàng tỷ đồng mỗi vụ.

Nông dân thu hoạch cá chình. Ảnh: T.Đ

Sự liên kết chặt chẽ từ khâu cung ứng con giống, hỗ trợ kỹ thuật đến bao tiêu đầu ra của các hợp tác xã đã trở thành bệ phóng vững chắc, giúp người nông dân yên tâm mở rộng sản xuất, đưa thương hiệu cá chình Suối Rao bay xa trên bản đồ nông sản thế giới.