Quán lẩu gà từng 'van xin khách đừng tới' giờ ra sao?

Theo truyền thông địa phương, lượng khách giảm mạnh sau khi cơn sốt trên mạng xã hội qua đi, khiến việc duy trì lợi nhuận của quán trở nên khó khăn.

Ông Mo, chủ quán, nói hiện chỉ phục vụ khoảng hơn 10 bàn mỗi ngày, bán chưa đến 20 con gà, tình hình kinh doanh khác xa thời điểm quán nổi tiếng. "Trước đây, nhân viên phải chặt gà liên tục để kịp phục vụ khách. Nay quán vắng, lượng gà bán ra ít đến mức có chuẩn bị sẵn cũng chẳng mấy ai gọi", ông nói.

Tình trạng vắng vẻ hiện tại của quán, hôm 24/6. Ảnh: Douyin

Trước đó, Mạc Thị từng là địa chỉ gây sốt sau video đánh giá của một người nổi tiếng trên mạng. Lượng khách đổ về đông đến mức ngày 19/4, ông Mo phải lên tiếng trên tài khoản cá nhân: "Thật sự không làm nổi nữa, mọi người đừng đến nữa".

Theo HK01, quán khi đó buộc phải tạm nghỉ một ngày để nhân viên hồi sức sau thời gian quá tải.

Quán lẩu gà nổi lên nhờ các Youtuber ẩm thực. Ảnh: Douyin

Sự chú ý dành cho quán còn tăng lên sau khi ông Mo nói đùa rằng vì quá bận nên phải dùng gà đông lạnh. Câu nói này khiến nhiều người tò mò, kéo đến quán để kiểm chứng chất lượng món lẩu gà kiểu Thuận Đức.

Ông Mo từng cho biết nhờ lượng khách tăng đột biến, ông có thể trả hết nợ. Khi xuất hiện tin đồn quán sắp đóng cửa, ông phủ nhận và nói sẽ tận dụng giai đoạn được chú ý để làm việc, kiếm tiền cả ngày lẫn đêm.

"Những người trên mạng nói cửa hàng của tôi sắp đóng cửa, tôi cũng thấy vui, ít nhất còn có người quan tâm đến tôi", ông Mo nói.

Theo chủ quán, việc kinh doanh giảm sau khi hết "trend" là điều khó tránh. Ông cho rằng thời tiết nóng cũng khiến ít người chọn ăn lẩu gà hơn.