Hà Nội: Phát hiện hàng ngàn chiếc bánh trung thu nhập lậu

Cụ thể, vào ngày 19/9, Đội QLTT số 5 (Chi Cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra 4 thùng catton chứa bánh trung thu tại trước số 88 Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), qua đó xác định bà Nguyễn Thị Liên Hương (trú tại chung cư 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng) đang kinh doanh 320 chiếc bánh trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOONCAKE loại 50g/chiếc do nước ngoài sản xuất. Ước tính, tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 4,8 triệu đồng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Liên Hương.

Đội QLTT số 5 cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra ATTP, đội đã xử lý 6 vụ vi phạm ATTP, xử phạt 52 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP

Trước đó, Đội QLTT số 24 phối hợp với Đội 7 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng (xã An Khánh, Hà Nội) thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh 600 chiếc bánh trung thu (loại 500gram/chiếc) do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị 24 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên nên được xác định là nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên đã được niêm phong tạm giữ theo quy định.

Đội QLTT số 24 dự kiến mức phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở là 57 triệu đồng.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Cục QLTT Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu, Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì làm bánh trung thu, cũng như đồ chơi trẻ em.

Trong đó, QLTT sẽ tập trung kiểm tra các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh, An Khánh... Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

Ngoài ra, lực lượng QLTT cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ, tránh mua hàng trôi nổi. Các cơ sở vi phạm sẽ bị công khai thông tin để cộng đồng cảnh giác.