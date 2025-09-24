Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Trên khắp các phố phường Hà Nội hay tại các quầy hàng ở các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ online, các loại bánh Trung thu đã được bày bán ngập tràn, đủ các chủng loại, giá cả khác nhau.

Bên cạnh các loại bánh truyền thống với các thương hiệu quen thuộc, năm nay xuất hiện loại bánh trung thu “mới nổi” mang hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội khiến nhiều người háo hức đặt mua.

Nhiều người xếp hàng cả tiếng để mua loại bánh trung thu "mới nổi" ở Hà Nội.

Loại bánh này mặc dù mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng lập tức “gây sốt” trên thị trường. Trước ngày Tết Trung thu cả tháng, người dân khu vực phố Huế (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh hàng trăm người tìm đến cửa hàng, đứng chật kín vỉa hè, chờ cả giờ để mua bằng được.

Đứng xếp hàng để mua bánh trung thu, chị Lê Thuỳ Dương (Hà Nội) cho biết, bản thân mình đã nhiều lần mua bánh nướng nhân cốm ở đây rồi nhưng năm nay mới thấy có hiện tượng xếp hàng như vậy.

Bánh nướng cốm xào.

“Bánh này bán mấy năm rồi, năm nay tự nhiên mới “hot” như vậy chứ mấy năm trước có thấy ai xếp hàng mua đâu. Chắc mọi người tò mò từ khi chiếc bánh này có trong tráp ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi đấy. Tôi đoán vậy chứ cũng không biết vì sao”, chị Dương nói.

Theo chị Dương, bản thân chị ăn thì thấy khá vừa miệng vì nhân cốm dẻo, thơm lại ít ngọt. Vỏ bánh cũng mềm, mịn và có hương vị khá đặc trưng và khá “ưng bụng”.

Bánh nướng cốm xào đặc trưng của mùa thu Hà Nội năm nay đã thu hút nhiều thực khách mua về ăn.

“Tôi hay mua bánh nướng cốm xào với giá 80 nghìn đồng/chiếc, bánh nướng cốm xào custard trứng muối giá 100 nghìn đồng/chiếc và bánh dẻo cốm tươi với giá 80 nghìn đồng/chiếc. Mọi khi ngoài mua trực tiếp thì tôi còn đặt online, mua bao nhiêu cũng được nhưng năm nay đặt online khó lắm, “hên xui” nên tôi đi xếp hàng. Mỗi người chỉ được mua 5 chiếc thôi”, chị Dương cho hay.

Chị Nguyễn Quỳnh (Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị xếp hàng mua bánh trung thu, trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với bản thân.

Chị Quỳnh cho biết: “Nghe nhiều người khen, tôi quyết định mua thử. Đến lúc 8 giờ sáng, cửa hàng đã rất đông. Hôm trước, tôi tới khoảng 11 giờ thì hết bánh, được hẹn quay lại vào 2-3 giờ chiều, nhưng tôi về. Sáng nay, tôi tiếp tục xếp hàng sớm để mua cho kịp.”

Vì quá đông người xếp hàng mua nên cửa hàng báo hết chỉ sau 2 giờ mở bán, hẹn khách chiều quay lại.

Nhân viên cho biết, bình thường cửa hàng sẽ mở từ 9 giờ sáng nhưng mùa Trung thu năm nay mở cửa sớm hơn 1 giờ. Mặc dù vậy, nhiều người đến xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua nên cửa hàng làm không kịp bán, phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chiếc.

Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, khách đến sẽ được cửa hàng phát phiếu điền thông tin loại bánh cần mua, số lượng mua. Khi đến lượt, khách chỉ cần thanh toán và nhận bánh.

Loạt quầy bánh trung thu khác ngoài phố vắng khách mua.

Gian hàng bánh trung thu được bày bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại cũng khá vắng vẻ.

Ngược lại với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của hàng bánh trung thu trên phố Huế, những gian hàng bán bánh trung thu truyền thống của các thương hiệu “đình đám” trên các con phố lớn lại khá vắng vẻ. Nhiều gian hàng không có một bóng khách.